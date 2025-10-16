Buen Fin 2025: ¿Cuáles son los beneficios de inscribirse al programa?

Muy pronto acontecerá la 15.ª edición de El Buen Fin, el cual se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre en miles de establecimientos del país y, como parte de un empujón a la economía mexicana vigente desde 2011.

Como es ya sabido, durante cinco días consecutivos habrá grandes descuentos y promociones para todos los clientes, pero si es que eres empresario y te interesa entrar al programa, debes saber que también te esperan importantes beneficios; quédate a leer.

¿Qué beneficios tiene inscribirse en “El Buen Fin” 2025?

De acuerdo con la página oficial de El Buen Fin, todas aquellas empresas y establecimientos que se registren a través del portal https://www.elbuenfin.org, obtendrán gratas atenciones, además de concursar por premios económicos como el Sorteo organizado por el SAT.

En primer lugar, pertenecer al catálogo de El Buen Fin permite lograr una mayor afluencia de visitantes, tanto en tiendas físicas como en línea. Asimismo, las empresas registradas contarán con el respaldo de “El Buen Fin” en todo momento, dando por sentado que tendrán acceso a los materiales y recursos de forma gratuita.

Otros de los beneficios enlistan:

Solicitar la inscripción al Sorteo El Buen Fin 2025, organizado por el SAT y cuyos premios rondan los 100 millones de pesos.

Afiliarse a los programas de ConciliaExprés y CopyAdvise que la PROFECO pone a su disposición.

¿Qué es el Sorteo El Buen Fin 2025?

Se trata de una iniciativa impulsada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el fin favorecer el uso de medios electrónicos de pago. En el sorteo podrán participar quienes realicen compras de al menos 250 pesos con tarjetas de débito o crédito emitidas por bancos participantes.

El sorteo se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 2025, en punto de las 12:00 horas, al interior de las instalaciones del SAT de la Ciudad de México.

AO