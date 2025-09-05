Estos son los sorteos de la Lotería Nacional que se celebrarán en septiembre

El Gobierno de México, a través de la Lotería Nacional y la Secretaría de Salud, develaron el billete del Sorteo Zodiaco Número 1718, para sumarse a la Semana Nacional de Salud Pública (SNSP) 2025, que se realizará, del 6 al 13 de septiembre, como parte de la estrategia que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, resaltó que colocar la Semana Nacional de Salud Pública 2025 en un billete de Lotería Nacional recordará al pueblo de México que "la salud es un derecho del pueblo y una causa nacional que nos une como país".Además, Salomón mencionó que el próximo 15 de septiembre se realizará el Gran Sorteo Especial "México con M de Migrante", presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que con sensibilidad de su parte, rinde homenaje a las y los hermanos migrantes.En la presentación del billete, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, destacó que la salud no es un privilegio, sino un derecho que se cultiva entre todas y todos.Con la develación del billete, dijo, se enciende una chispa que marca el inicio de esta jornada, que busca llegar a más de 20 millones de personas en los 32 estados mediante acciones de salud pública del 6 al 13 de septiembre.El Sorteo Zodiaco No. 1718 se realizará el domingo 7 de septiembre, en punto de las 20:00 horas, y tiene un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios.Ya están disponibles para su adquisición los dos millones 400 mil cachitos en todo el país, a través de los puntos de venta y en la página oficial. El costo de la fracción o cachito es de 20 pesos, y la serie o entero 400 pesos. La celebración del sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF