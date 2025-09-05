Estos son los sorteos de la Lotería Nacional que se celebrarán en septiembre

El Gobierno de México , a través de la Lotería Nacional y la Secretaría de Salud , develaron el billete del Sorteo Zodiaco Número 1718, para sumarse a la Semana Nacional de Salud Pública (SNSP) 2025, que se realizará, del 6 al 13 de septiembre, como parte de la estrategia que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón , resaltó que colocar la Semana Nacional de Salud Pública 2025 en un billete de Lotería Nacional recordará al pueblo de México que "la salud es un derecho del pueblo y una causa nacional que nos une como país ".

Además, Salomón mencionó que el próximo 15 de septiembre se realizará el Gran Sorteo Especial "México con M de Migrante" , presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que con sensibilidad de su parte, rinde homenaje a las y los hermanos migrantes.

En la presentación del billete, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde , destacó que la salud no es un privilegio, sino un derecho que se cultiva entre todas y todos.

La Semana Nacional de Salud Pública 2025 no es solo una campaña, es la lucha por una nación sana. ESPECIAL / Gobierno de México

Con la develación del billete, dijo, se enciende una chispa que marca el inicio de esta jornada, que busca llegar a más de 20 millones de personas en los 32 estados mediante acciones de salud pública del 6 al 13 de septiembre.

Datos y detalles del billete

El Sorteo Zodiaco No. 1718 se realizará el domingo 7 de septiembre, en punto de las 20:00 horas, y tiene un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios .

Ya están disponibles para su adquisición los dos millones 400 mil cachitos en todo el país, a través de los puntos de venta y en la página oficial. El costo de la fracción o cachito es de 20 pesos , y la serie o entero 400 pesos . La celebración del sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

