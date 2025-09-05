Seguridad en Jalisco: Policía de Guadalajara detiene a un sujeto en Jardines de la Cruz y a otro en colonia Arcos Vallarta

Elementos policías de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara detuvieron a dos hombres en dos acciones implementadas en el municipio.

La primera acción se llevó a cabo en la colonia Jardines de la Cruz. Durante un recorrido de vigilancia sobre avenida Fray Andrés de Urdaneta, oficiales de la Comisaría de Seguridad Ciudadana detectaron a un hombre en motocicleta que portaba aparentemente un arma de fuego.

Tras marcarle un alto, el sujeto intentó huir. Durante la persecución, la motocicleta chocó con la banqueta y permitió el aseguramiento del fugitivo. Derivado de la inspección se le aseguró un rifle hechizo calibre .380 con un tiro útil.

En la segunda acción, oficiales del Grupo Lobos capturaron a un presunto narcomenudista con aparente cristal en la Colonia Arcos Vallarta. La detención es parte de los resultados del Operativo Puma.

Los dos sujetos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB