Pensión Bienestar: Personas que deben RENOVAR su tarjeta para septiembre

En este mes de septiembre inicia el pago del bimestre septiembre-octubre de la Pensión Bienestar para adultos mayores. Este programa, brindado por el Gobierno de México, tiene el fin de apoyar económicamente a las personas de 65 años o más con un monto de 6 mil 200 pesos bimestrales.Del 1 al 25 de septiembre se realizarán los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de los programas de Pensiones del Bienestar para Adultos Mayores.Los depósitos se harán de forma directa mediante el Banco del Bienestar y se entregarán siguiendo un calendario alfabético.El Banco del Bienestar es la institución bancaria del Gobierno de México donde puedes retirar el dinero que te corresponde de la Pensión Bienestar. Si deseas conocer cuál es la sucursal más cercana a ti, ingresa aquí.Por otro lado, además de retirar el dinero en los cajeros del Banco del Bienestar, también puedes solicitar tu apoyo económico en las ventanillas del mismo banco, pero deberás presentar tu tarjeta y tu identificación oficial vigente.A continuación, te decimos en qué casos debes renovar tu tarjeta Bienestar para poder recibir tu pago de la Pensión Bienestar de septiembre 2025 sin ningún inconveniente:En estas situaciones, los beneficiarios recibirán una notificación oficial para acudir a un módulo del Banco del Bienestar y realizar el cambio correspondiente.En caso de vencimiento o cualquier otra eventualidad, es la persona beneficiaria quien debe acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar para renovar la tarjeta Bienestar.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS