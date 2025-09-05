Pensión Bienestar: Personas que deben RENOVAR su tarjeta para septiembre

En este mes de septiembre inicia el pago del bimestre septiembre-octubre de la Pensión Bienestar para adultos mayores. Este programa, brindado por el Gobierno de México, tiene el fin de apoyar económicamente a las personas de 65 años o más con un monto de 6 mil 200 pesos bimestrales.

Calendario Pensión Bienestar septiembre 2025

Del 1 al 25 de septiembre se realizarán los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de los programas de Pensiones del Bienestar para Adultos Mayores.

Los depósitos se harán de forma directa mediante el Banco del Bienestar y se entregarán siguiendo un calendario alfabético.

El Banco del Bienestar es la institución bancaria del Gobierno de México donde puedes retirar el dinero que te corresponde de la Pensión Bienestar. Si deseas conocer cuál es la sucursal más cercana a ti, ingresa aquí.

Por otro lado, además de retirar el dinero en los cajeros del Banco del Bienestar, también puedes solicitar tu apoyo económico en las ventanillas del mismo banco, pero deberás presentar tu tarjeta y tu identificación oficial vigente.

¿Cuándo debo renovar mi tarjeta Bienestar?

A continuación, te decimos en qué casos debes renovar tu tarjeta Bienestar para poder recibir tu pago de la Pensión Bienestar de septiembre 2025 sin ningún inconveniente:

Tarjeta vencida: cuando ha pasado la fecha de caducidad indicada en el plástico.

cuando ha pasado la fecha de caducidad indicada en el plástico. Tarjeta dañada: si presenta un deterioro que impida su uso en cajeros o terminales.

si presenta un deterioro que impida su uso en cajeros o terminales. Tarjetas de otros bancos: para beneficiarios que reciben su pensión en instituciones como Banamex, Inbursa, Santander, Bienestar Banorte o Bansefi, siempre que no cuenten con el logotipo del Banco del Bienestar.

En estas situaciones, los beneficiarios recibirán una notificación oficial para acudir a un módulo del Banco del Bienestar y realizar el cambio correspondiente.

¿Cómo renovar mi tarjeta Bienestar?

En caso de vencimiento o cualquier otra eventualidad, es la persona beneficiaria quien debe acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar para renovar la tarjeta Bienestar.

