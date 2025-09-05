El peso mexicano inicio con una tendencia a la apreciación, las primeras horas de este 5 de septiembre.En este inicio de jornada, de este viernes 5 de septiembre el tipo de cambio se cotizóen 18.62 pesos mexicanos por unidad (Ciudad de México 6:50), lo que representa una depreciación del 0.58% de la divisa mexicana.Este 4 de septiembre, la cotización del dólar en Banco Azteca es de 17.70 pesos a la compra y 19.14 pesos a la venta. El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un tipo de cambio FIX de 18.7577pesos por dólar, según el Banco de México (Banxico), para las primeras horas de este viernes 5 de septiembre.Respecto a la cotización del dólar en Banco Azteca, este 5 de septiembre no se posiciona como una primera opción para la compra. En comparación, se recomendaría acudir a Citibanamex o Afirme, ya que hoy encabezan la lista como mejores alternativas.Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros.Con información de Bloomberg y El Diario Oficial de la Federación (DOF).*** * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS