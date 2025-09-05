Estas son las principales causas de muerte en México, según el Inegi

Entre enero y marzo del presente año se contabilizaron en México, de forma preliminar, 211 mil 894 defunciones registradas, 1 mil 445 menos respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).De estas defunciones, las que ocurrieron en dicho periodo fueron 197 mil 242, las restantes sucedieron en años previos. De las registradas, 44.3% correspondió a mujeres y 55.6%, a hombres, en 114 casos no se especificó el sexo de la persona.La tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 162.5, cifra inferior a los 164.5 casos del mismo periodo en 2024.Para tener una idea de la dinámica en los últimos años de las muertes en el país, el Instituto informa que entre 2016 y 2023, la tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes, que corresponde al periodo de enero a marzo, se incrementó 5.7 puntos.Para el mismo periodo de referencia, entre 2023 y 2024 (preliminar), la tasa aumentó 3.3 puntos. De forma preliminar, entre 2024 y 2025, disminuyó 2.0 puntos.Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres primeras causas de defunción a nivel nacional, tanto para mujeres como para hombres. A partir de la cuarta posición, se observan diferencias en la posición de las causas de defunción, entre el total y según sexo.Esta información proviene de los certificados de defunción que se captaron en las Oficialías del Registro Civil y en los servicios médicos forenses, así como de actas de defunción que emitieron las primeras y de cuadernos estadísticos de las Agencias del Ministerio Público.Para la estadística definitiva, se realizará el proceso se confronta con la Secretaría de Salud para cuatro grupos: defunciones maternas, muertes de menores de cinco años, agresiones —presuntos homicidios— y las provocadas por causas sujetas a vigilancia epidemiológica.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO