Estos son TODOS los descuentos en Costco hasta el 21 de septiembre

Estos son todos los descuentos disponibles en Costco México del 25 de agosto al 21 de septiembre de 2025. Todos ellos se encuentran disponibles a través de la tienda en línea y la mayoría de ellos también se pueden aprovechar en tienda física.

Recuerda que Costco México cuenta con las siguientes sucursales en el Área Metropolitana de Guadalajara:

Sucursal Av. Vallarta en Av. Rafael Sanzio 4755

Sucursal López Mateos en Boulevard Adolfo López Mateos Sur 3100

San Isidro Sucursal Periférico Poniente Manuel Gómez Morín 1235

Asiste con tu membresía activa y aprovecha los descuentos.

Estos son todos los descuentos que tiene Costco México

Productos con 10% de descuento

Latas de atún Dolores

Latas de atún Mazatún

15% de descuento

Cabeza de lomo al vacío

Productos con 20% de descuento

Head & Shoulders Shampoo Sub Zero 850 ml

Pantene Shampoo y/o acondicionador Moroccan Rose 1.1L

Shampoo Herbal Essences Rosemary 865 ml

Old Spice Antitranspirante en barra

Secreat Linen Fresh antitranspirante en gel

Oral B CrossaAction cepillos dentales

Crest 3D White Advanced crema dental

Dolo-Neurobión inyectable

Downy potenciador de aroma 694 g

Compra de dos llantas Michelín o BFGoodRich

Maestro Dobel Diamante tequila cristalino 1 L

Tequila reposado José Cuervo Tradicional

Mezcal 400 conejos

Calahua de 2 L

San Francisco Bay café orgánico

Fage yogurt griego natural

Chobani yogurt griego

Danone vaso

Lucky Charms 1 kg

Dasavena barras de granola

Kétchup Heinz

Mole en pasta Xiqueño

Queso Panela Covadonga

Toallitas húmedas para bebé 900 piezas

Granagard, Vivioptal y Bitol

Vitamina C y Aceite de Krill Kirkland

Nest, Alka Seltzer, Riopan y Ciruelax

Picot, Centrum, Folcres y Corega

BD y Tums

Lentes graduados

Productos con 25% de descuento

Gilette ProGlide máquina de afeitar con 9 cartuchos

Venus Sunny Citrus máquina de afeitar con 12 cartuchos

Ariel detergente líquido para ropa 8.5 L

Dreft detergente líquido para ropa de bebé 4.4L

Ariel detergente líquido para ropa oscura 8.5 L

Tide detergente líquido para ropa 5 L

Tide detergente en cápsulas para ropa 112 piezas

Downy suavizante para ropa 8.5 L

Salvo Jabón líquido para trastes 2.6 L

Cascade detergente lavavajillas en cápsula

Dawn jabón en spray para trastes

Febreze aromatizante ambiental

Compra de cuatro llantas Michelín o BFGoodRich

Tequila Herradura 950 ml

Tequila Herradura Ultra 950 ml

Tequila añejo 700 ml

Whisky Johnni Walker Black Label

Whisky Chivas Regal 12 años

Jumex surtido

Cereal Kellogs

Mango orgánico en cubos Ultra Organics

Fruit by The Foot

Sugar Bowl madalenas

Cretors Palomitas de maíz

Sabritas papas surtidas

Sanissimo Salmas tostadas de maíz

Aceite de Oliva La Bien Planta

Mayonesa Chosen Foods

Queso parmesano Galbani

Chilorio de cerdo La Chata

Nuggets de pollo Dino Yummy

Bulgogi de carne Bibigo

Listerine UltraClean 2 de 1.5L

Productos de skincare de las marcas: Dexeryl, Avéne, Ducray, isdin, La Roche Posay, Vichy, Elicuis y Pantozol

Alitas Bachoco

Medicamentos Apotex y Espadiva

Avamys, Trelegy y Combodart

Aspirina y Viagra

Just y Trunature

Qunol y Sico

One Touch

Omeprazol marca Kirkland

CooperVision y/o Bausch Lomb

Lentes Lacoste, Longchamp, Calvin Klein y Nike

Lentes Steve Madden, Timberland, Tumi, Guess, BCBG, Just Cavalli y CAT

Productos con 30% de descuento

Comedor de 7 piezas de Universal Broadmoore

Vodka Absolut 1 L

Papel higiénico Cottonelle Violet Blossom de 32 piezas

Renu y Redustat

