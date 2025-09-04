Giorgio Armani: Perfumes en DESCUENTO en Liverpool

Este jueves 4 de septiembre se informó sobre el fallecimiento de Giorgio Armani a los 91 años. Según un comunicado oficial de Grupo Armani, el renombrado diseñador murió en paz, acompañado de su familia y seres cercanos.Además de que la marca comercialice, distribuya y venda alta costura, prêt-à-porter, artículos de piel, calzado, accesorios y artículos de decoración para el hogar, también se distingue por ofrecer cosméticos, productos para el cuidado de la piel, perfumes y colonias.Entre su línea de productos más popular se encuentra la de perfumes, que está disponible para mujeres y hombres, caracterizados por ser sofisticados, únicos y elegantes.Cabe destacar que, además de la marca Giorgio Armani, forman parte del grupo Armani otras marcas como Emporio Armani y A|X Armani Exchange.A continuación, te presentamos algunos descuentos en perfumes de la marca Giorgio Armani que ofrece Liverpool. Aprovecha los grandes descuentos en perfumes Giorgio Armani que ofrece Liverpool. Para más información ingresa aquí* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS