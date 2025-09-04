Giorgio Armani: Perfumes en DESCUENTO en Liverpool

Este jueves 4 de septiembre se informó sobre el fallecimiento de Giorgio Armani a los 91 años. Según un comunicado oficial de Grupo Armani, el renombrado diseñador murió en paz, acompañado de su familia y seres cercanos.

Además de que la marca comercialice, distribuya y venda alta costura, prêt-à-porter, artículos de piel, calzado, accesorios y artículos de decoración para el hogar, también se distingue por ofrecer cosméticos, productos para el cuidado de la piel, perfumes y colonias.

Entre su línea de productos más popular se encuentra la de perfumes, que está disponible para mujeres y hombres, caracterizados por ser sofisticados, únicos y elegantes.

Cabe destacar que, además de la marca Giorgio Armani, forman parte del grupo Armani otras marcas como Emporio Armani y A|X Armani Exchange.

A continuación, te presentamos algunos descuentos en perfumes de la marca Giorgio Armani que ofrece Liverpool.

Descuentos en Liverpool de perfumes Giorgio Armani

Fragancia Acqua di Gio para hombre. De 2 mil 990 pesos a 2 mil 270 pesos.

Set Eau de toilette Giorgio Armani Acqua Di Gio para hombre. De 2 mil 889 pesos a 2 mil 409 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

Eau de parfum Amber Oud unisex. De 2 mil 200 pesos a mil 372 pesos.

Set Eau de parfum Code para hombre. De 2 mil 809 pesos a 2 mil 300 pesos.

Set eau de toilette Stronger With You Only Mas Cuba Royal para hombre de 3 mil pesos a 2 mil 890 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

Eau de parfum Tobacco para hombre de 3 mil 500 pesos a 2 mil 999 pesos.

ESPECIAL/ LIVERPOOL

Aprovecha los grandes descuentos en perfumes Giorgio Armani que ofrece Liverpool. Para más información ingresa aquí

Te puede interesar: Estas fueron las parejas y familia de Giorgio Armani, legendario diseñador de modas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS