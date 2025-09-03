Miércoles, 03 de Septiembre 2025

CFE: ¿Cómo tener el servicio de Internet desde 95 pesos?

A través de su filial "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos", se busca cerrar la brecha digital con un servicio de Internet y telefonía móvil a precios muy accesibles

La Comisión Federal de Electricidad tiene una propuesta para todos aquellos que buscan tener Internet en donde quiera que estén. ESPECIAL / CANVA y CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene una propuesta para todos aquellos interesados en tener Internet a donde quiera que vayan. A través de su filial "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos", la empresa busca cerrar la brecha digital con un servicio de Internet y telefonía móvil a precios muy accesibles.

Es un proyecto de la CFE para ofrecer acceso a Internet en todo México, especialmente en las zonas más alejadas. El objetivo principal es garantizar que todos los mexicanos tengan derecho a estar conectados con un servicio de alta calidad y a bajo costo, sin plazos forzosos.

El servicio se adapta tanto si ya tienes un celular compatible como si necesitas un equipo para conectarte.

 ESPECIAL / cfe.gob.mx
¿Cómo tener el servicio de Internet desde 95 pesos?

La CFE ofrece paquetes desde varios precios, siendo el más barato el de 5 GB. Para tener este u otros servicios:

  • Revisa si necesitas solo SIM/eSIM: Si tu celular es compatible con la red 4.5 G de la CFE, solo necesitas adquirir una tarjeta SIM o eSIM.
  • Con equipo MiFi: Si necesitas un módem portátil para conectar varios dispositivos (celulares, tablets, laptops), puedes adquirir un equipo MiFi por mil 145 pesos, que ya incluye una SIM y 5 GB por 30 días. Este plan incluye un módem portátil MiFi, el envío, y un mes de servicio con 5 GB de datos.

Los planes de recarga se dividen en tarifas mensuales, semestrales y anuales, lo que permite elegir la opción que mejor se adapte al presupuesto de cada uno.

¿Cuánto vale cada paquete de Internet de la CFE?

CFE Internet Móvil 5 GB

  • Mensual: $95
  • Semestral: $510
  • Anual: $1,010

CFE Internet Móvil 10 GB

  • Mensual: $165
  • Semestral: $915
  • Anual: $1,770

CFE Internet Móvil 20 GB

  • Mensual: $265
  • Semestral: $1,560
  • Anual: $3,025

CFE Internet Móvil 30 GB

  • Mensual: $365
  • Semestral: $2,080
  • Anual: $4,050

CFE Internet Móvil 50 GB

  • Mensual: $450
  • Semestral: $2,600
  • Anual: $5,090

Contratar el servicio de la CFE es muy sencillo. Solo se deben seguir estos pasos:

  • Verifica la cobertura: Asegúrate de que el servicio esté disponible en tu localidad a través del portal de CFE.
  • Elige tu modalidad: Decide si quieres solo la SIM/eSIM o el paquete con el módem MiFi.
  • Realiza la compra: Puedes comprar el servicio en línea en el sitio web de CFE o en puntos de venta autorizados.
  • Activa y recarga: Una vez que tengas tu equipo o SIM, actívalo y realiza la recarga del plan que elegiste.

