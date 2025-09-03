CFE: ¿Cómo tener el servicio de Internet desde 95 pesos?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene una propuesta para todos aquellos interesados en tener Internet a donde quiera que vayan. A través de su filial "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos", la empresa busca cerrar la brecha digital con un servicio de Internet y telefonía móvil a precios muy accesibles.

Es un proyecto de la CFE para ofrecer acceso a Internet en todo México, especialmente en las zonas más alejadas. El objetivo principal es garantizar que todos los mexicanos tengan derecho a estar conectados con un servicio de alta calidad y a bajo costo, sin plazos forzosos.

El servicio se adapta tanto si ya tienes un celular compatible como si necesitas un equipo para conectarte.

¿Cómo tener el servicio de Internet desde 95 pesos?

La CFE ofrece paquetes desde varios precios, siendo el más barato el de 5 GB. Para tener este u otros servicios:

Revisa si necesitas solo SIM/eSIM: Si tu celular es compatible con la red 4.5 G de la CFE, solo necesitas adquirir una tarjeta SIM o eSIM.

Con equipo MiFi: Si necesitas un módem portátil para conectar varios dispositivos (celulares, tablets, laptops), puedes adquirir un equipo MiFi por mil 145 pesos, que ya incluye una SIM y 5 GB por 30 días. Este plan incluye un módem portátil MiFi, el envío, y un mes de servicio con 5 GB de datos.

Los planes de recarga se dividen en tarifas mensuales, semestrales y anuales, lo que permite elegir la opción que mejor se adapte al presupuesto de cada uno.

¿Cuánto vale cada paquete de Internet de la CFE?

CFE Internet Móvil 5 GB

Mensual: $95

Semestral: $510

Anual: $1,010

CFE Internet Móvil 10 GB

Mensual: $165

Semestral: $915

Anual: $1,770

CFE Internet Móvil 20 GB

Mensual: $265

Semestral: $1,560

Anual: $3,025

CFE Internet Móvil 30 GB

Mensual: $365

Semestral: $2,080

Anual: $4,050

CFE Internet Móvil 50 GB

Mensual: $450

Semestral: $2,600

Anual: $5,090

Contratar el servicio de la CFE es muy sencillo. Solo se deben seguir estos pasos:

Verifica la cobertura: Asegúrate de que el servicio esté disponible en tu localidad a través del portal de CFE.

Elige tu modalidad: Decide si quieres solo la SIM/eSIM o el paquete con el módem MiFi.

Realiza la compra: Puedes comprar el servicio en línea en el sitio web de CFE o en puntos de venta autorizados.

Activa y recarga: Una vez que tengas tu equipo o SIM, actívalo y realiza la recarga del plan que elegiste.

