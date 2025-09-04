Banco del Bienestar: ¿Cómo abrir una cuenta de ahorro y qué se necesita?

El Banco del Bienestar es una institución financiera de desarrollo dependiente del Gobierno de México, que se encarga de ofrecer servicios bancarios a todos los mexicanos , incluyendo a aquellos sectores de la población que socialmente han sido vulnerados y discriminados.

Es bajo este contexto y con el fin de promover la inclusión financiera que el Banco del Bienestar ofrece la posibilidad de crear una cuenta de ahorro que se puede iniciar con un monto bastante accesible, para así contribuir a que las personas y empresas mexicanas comiencen a gestionar su dinero de manera responsable.

El trámite es completamente presencial, por lo que para abrir una cuenta tendrás que acudir a una de las más de 3 mil sucursales que existen en la República Mexicana y acercarte a ventanilla.

El depósito mínimo que solicita el banco para abrir una cuenta de ahorro es de 50 pesos mexicanos , lo que representa un monto bastante accesible e ideal para las personas que recién comienzan a adentrarse en el mundo financiero.

La cuenta de ahorro del Banco del Bienestar, además de permitirte la disposición diaria del dinero, no requiere un monto mínimo para mantenerse activa y te da la posibilidad de retirar dinero en cualquier momento sin restricciones.

No obstante, también puedes generar intereses desde un saldo inicial de 50 pesos, con tasas competitivas según el mercado.

Requisitos para abrir una cuenta de ahorro

Personas físicas:

Tener 18 años o más.

Presentar una identificación oficial vigente, como INE, pasaporte, licencia de conducir, cédula profesional o cartilla militar.

Entregar un comprobante de domicilio reciente, con antigüedad no mayor a tres meses.

Presentar la CURP.

En caso de estar en régimen fiscal de actividad empresarial, se requiere RFC y Firma Electrónica Avanzada.

Personas morales:

Escritura constitutiva inscrita en el Registro Público, junto con una copia simple.

RFC y Firma Electrónica Avanzada.

Comprobante de domicilio de la empresa.

Poderes notariales del representante legal.

Identificación oficial y comprobante de domicilio de los representantes legales.

Tan solo presentando los documentos ya mencionados y siguiendo un sencillo proceso, el Banco del Bienestar brinda esta herramienta que permite que cada día más mexicanos puedan ser parte de una institución bancaria formal y gocen de los beneficios que ofrece.

