Pensión IMSS: ¿Cuáles son los requisitos para solicitarla bajo la Ley 73?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha emitido un aviso importante para los trabajadores próximos a jubilarse bajo el régimen de la Ley 73. Esta normativa aplica únicamente para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y ofrece dos modalidades de pensión: por Cesantía en Edad Avanzada (desde los 60 años) y por Vejez (a partir de los 65).

Una de las principales inquietudes de los asegurados es el monto que recibirán si optan por pensionarse antes de los 65 años. De acuerdo con el IMSS, el porcentaje del salario promedio de los últimos cinco años varía según la edad al momento del retiro: 75% a los 60 años, 80% a los 61, y así sucesivamente hasta alcanzar el 100% a los 65 años. Por ejemplo, si un trabajador tiene derecho a 12,000 pesos mensuales al cumplir los 65, al jubilarse a los 61 recibiría únicamente 9,600 pesos.

Aunque pensionarse antes puede parecer una opción atractiva, el IMSS recomienda evaluar el impacto económico que representa un porcentaje menor, ya que esta reducción será permanente durante toda la etapa de retiro. La decisión debe tomarse con base en una planificación financiera cuidadosa.

Para solicitar la pensión bajo la Ley 73, el trabajador debe haber cumplido al menos 60 años (para Cesantía) o 65 (para Vejez), estar dado de baja en el régimen obligatorio del Seguro Social, no tener empleo al momento de la solicitud, y contar con un mínimo de 500 semanas cotizadas. Además, es necesario que su incorporación al IMSS haya sido antes de julio de 1997.

Los documentos requeridos incluyen identificación oficial, comprobante de domicilio reciente, acta de nacimiento, estado de cuenta bancario con CLABE y, en su caso, documentos que acrediten dependientes económicos. El trámite puede iniciarse en línea a través de la plataforma "Mi Pensión Digital", pero deberá concluirse de forma presencial en la Unidad de Medicina Familiar correspondiente.

El IMSS busca fomentar una jubilación informada, permitiendo que los trabajadores comprendan el impacto de su decisión y reúnan con tiempo los requisitos necesarios para acceder a su pensión sin contratiempos.

