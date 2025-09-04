SAT: Los 10 trámites más solicitados en 2025

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se mantiene como una de las instituciones más consultadas por los contribuyentes en México. En lo que va de 2025, los usuarios han concentrado su atención en una serie de gestiones específicas, que van desde la inscripción al RFC hasta la renovación de la e.firma.

Trámites más demandados

De acuerdo con datos difundidos por Debate y cifras oficiales del SAT, los 10 trámites más buscados en 2025 son los siguientes:

Inscripción al RFC, indispensable para iniciar actividades laborales o empresariales. Recuperación de contraseña, debido a la alta frecuencia con la que los usuarios olvidan sus claves de acceso. Renovación o trámite de la e.firma, herramienta digital esencial para firmar documentos y presentar declaraciones. Obtención de la Constancia de Situación Fiscal, solicitada principalmente por empleadores y bancos. Declaración anual de personas físicas, obligatoria en abril de cada año. Emisión de facturación electrónica (CFDI) mediante el portal gratuito del SAT. Solicitud de devolución de impuestos, ya sea de forma automática o manual. Actualización de datos en el RFC, necesaria para cambios de domicilio, régimen o actividad económica. Activación del Buzón Tributario, medio de comunicación oficial entre contribuyentes y la autoridad fiscal. Registro de asalariados por parte de los patrones, trámite que genera múltiples consultas por parte de empleados.

Aumento en la demanda

El propio SAT reportó que entre enero y mayo de 2025 se realizaron más de 3 millones 300 mil trámites de e.firma, lo que representa un incremento del 10 % respecto al mismo periodo del año anterior. Además, se registraron 898 mil 839 inscripciones al RFC, de las cuales 860 mil 357 correspondieron a personas físicas y 38 mil 482 a personas morales.

La institución destacó que cerca del 89 % de la demanda se concentró en cinco servicios para personas físicas, entre ellos la inscripción al RFC, la renovación de la e.firma y la actualización de datos.

Especialistas señalan que la digitalización de los servicios ha facilitado algunos procesos, aunque persisten retos relacionados con la saturación de citas y la necesidad de mejorar la atención presencial.

Con estos números, el SAT confirma que la inscripción al RFC y la e.firma siguen siendo los trámites más relevantes para la vida fiscal de los mexicanos en 2025.

