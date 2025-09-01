La falta de energía eléctrica está frenando proyectos estratégicos de inversión privada en Jalisco. Por lo menos cinco iniciativas de empresas del sector electrónico, entre ellas Flex y Jabil, se encuentran detenidas ante la carencia de infraestructura suficiente para garantizar el suministro.

De acuerdo con el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), las necesidades energéticas del Estado superan los 400 megawatts en los próximos dos años. Tan solo en 2025 se requiere con urgencia disponer de 150 megas adicionales para cubrir la demanda de las industrias ya instaladas y de las nuevas inversiones.

Antonio Lancaster Jones González, coordinador del CCIJ, explicó que la problemática no radica únicamente en la generación, sino principalmente en la distribución de la energía.

“Seguimos creciendo, tenemos mucha necesidad, sobre todo más que la generación en la distribución”, señaló.

El dirigente industrial reconoció que ha habido apertura de la Secretaría de Energía para apoyar proyectos de media tensión, pero advirtió que eso no resuelve el problema de fondo.

“Lo estamos solucionando por lo pronto, pero necesitamos alta tensión. Las inversiones siguen llegando y están esperando por esa capacidad”, precisó.

Actualmente, las plantas de generación proyectadas estarán listas hasta finales de 2029 o en 2030. Mientras tanto, importar energía resulta una alternativa demasiado costosa.

“Traer un mega cuesta alrededor de un millón de dólares, lo cual vuelve inviables los proyectos. Necesitamos opciones más factibles y económicas para competir con Estados Unidos, particularmente con Texas, que cuenta con mayor capacidad energética y es nuestra verdadera competencia”, añadió Lancaster Jones.

Déficit energético en el Estado

Manuel Herrera Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable del Gobierno de Jalisco, admitió que garantizar el suministro es uno de los principales retos de la administración.

“La demanda ha crecido muchísimo y garantizar el suministro es una preocupación a nivel mundial”, sostuvo.

Al cierre de 2024, el déficit energético en Jalisco se estimaba en 35 por ciento del consumo total. La meta del Gobierno estatal es que para 2030 el Estado logre autosuficiencia.

“Actualmente tenemos varios proyectos de generación en el inventario, que ya estamos aterrizando con la autoridad federal y próximamente habrá anuncios”, detalló Herrera Vega.

Mauro Garza Marín, coordinador del gabinete económico del Gobierno estatal, explicó que existen proyectos de hasta 20 megas, en los cuales las propias empresas están realizando la inversión. Además, confirmó que gestionan directamente con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la instalación de una planta de ciclo combinado en Jalisco.

“El lugar y la ubicación todavía no se definen, pero estamos seguros de que puede concretarse en este sexenio. Con esa planta y las inversiones privadas de hasta 20 megas podremos garantizar suficiencia energética. Así, cuando lleguen nuevas empresas, tendrán resuelto un tema fundamental para decidir su instalación”, afirmó.



Estrategia de eficiencia

El Gobierno de Jalisco también puso en marcha un programa de eficiencia energética con tres objetivos: disminuir el consumo, reducir el gasto en electricidad e incrementar la participación de energías renovables.

“Cada vez que disminuimos el consumo liberamos capacidad”, indicó Herrera Vega. Explicó que este esquema tiene un impacto positivo en los municipios, que llegan a destinar hasta 40 por ciento de su gasto al pago de energía eléctrica.

El reto principal de los ayuntamientos está en el funcionamiento de los sistemas de bombeo de agua, el alumbrado público y los edificios municipales. Reducir el consumo en estos rubros permitirá liberar capacidad y disminuir la presión sobre el sistema eléctrico estatal.

En este contexto, las cámaras empresariales y el Gobierno coinciden en que la energía es un factor determinante para atraer nuevas inversiones. Jalisco tiene talento, ubicación estratégica y paz laboral, pero sin suficiente energía eléctrica corre el riesgo de perder proyectos ante regiones más competitivas.

Liberan capacidad y reducen gasto público en municipios de Jalisco

El programa de eficiencia energética del Gobierno de Jalisco tiene tres ejes principales: reducir el consumo eléctrico, disminuir el gasto público en energía y fomentar el uso de fuentes renovables. La estrategia incluye acciones en edificios gubernamentales, sistemas de alumbrado y bombeo de agua, que representan hasta 40% del gasto de los municipios. Al optimizar el consumo, se libera capacidad en la red, lo que ayuda a enfrentar el déficit actual. Además, se busca incentivar inversiones privadas en generación limpia, con el objetivo de transitar hacia la autosuficiencia energética en la Entidad para 2030.

CT