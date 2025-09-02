Lo que vio el Washington Post en Guadalajara

“Una ciudad mexicana en donde la gente está desapareciendo”. Así tituló el Washington Post su portada del domingo.

El sumario acota: “Guadalajara, sede del Mundial de Futbol el próximo año, es un bastión del cartel. Mientras Trump evalúa atacar a las bandas de narcotraficantes, esto sirve como una advertencia”.

El reporte no dice algo novedoso. Lo que importa es dónde pone la mirada su autora, Mary Beth Sheridan, una experimentada periodista internacional.

La publicación tiene como hilo conductor la historia de Daniel Velasco Carrillo que desapareció en 2022. Era limpiavidrios en un crucero cuando una camioneta polarizada se lo llevó. Presumiblemente fue reclutado por el cártel.

Sin embargo, la reportera puso el acento en una posible explicación de las desapariciones: la complicidad del Gobierno.

Plantea la paradoja de una intervención militar de Estados Unidos contra el cártel, pues no se trata de un grupo aislado de “terroristas”. Son “empleadores”, mueven parte de la economía y, sobre todo, tienen una sociedad con políticos y policías locales.

Acabar con los capos del crimen organizado -subraya el reporte- difícilmente acabará con la estructura político-criminal.

El artículo también confronta el señalamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que indaga la posible desaparición “generalizada y sistemática” de personas en México con la complicidad del gobierno. Y la respuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que responsabilizó sólo al crimen organizado y ha sido incapaz -igual que su antecesor- de reconocer la complicidad del Estado.

Sheridan recuerda al ex alcalde de Teuchitlán, José Ascensio Munguía, preso por poner su policía al servicio de la narco-escuela del Rancho Izaguirre.

Debajo de los motes de “Silicon Valley” mexicano y la próxima sede del Mundial de Futbol 2026, hay una entidad con más de 15 mil 700 desaparecidos.

Un Estado en donde en promedio cada día desaparecen siete personas; y cuatro de ellas tienen menos de 30 años.

Eso vio el Washington Post. Esa también es Guadalajara. Aunque a veces se nos olvide.

jonathan.lomeli@informador.com.mx