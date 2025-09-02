El peso mexicano amaneció perdedor este martes 2 de septiembre de 2025, mientras el precio del dólar comenzó la jornada impulsando a la baja a las principales divisas que comercian frente a dicha moneda.

El diario financiero Bloomberg indica que el peso mexicano registra una caída de 0.86% con respecto al cierre de ayer lunes e inicio de mes.

El tipo de cambio cotiza en 18.80 pesos por dólar al mayoreo este día, muy cerca de los 19 por unidad, lo que coincide con el mayor fortalecimiento de la divisa estadounidense en un mes. Esto se debe a que los inversionistas buscaron refugios seguros en medio de una caída de los mercados bursátiles y están a la espera de los datos económicos de ese país para el próximo viernes.

El medio, que cita al grupo financiero Monex, señala que la cotización del dólar para este día tuvo que ver con lo anterior, pero también con el fin de semana largo en Estados Unidos por el Día del Trabajo en ese país.

Además, Bloomberg indica que, entre las monedas que sigue, el peso mexicano es la cuarta con más pérdidas en el arranque de operaciones de la jornada de hoy.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 2 de septiembre en los principales bancos de México:

Banco Azteca compra en 17.75 y vende en 19.04

BBVA Bancomer compra en 17.91 y vende en 19.04

Banorte compra en 17.40 y vende en 19.00

Banamex compra en 18.16 y vende en 19.20

Scotiabank compra en 17.60 y vende en 19.30

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del martes 2 de septiembre de 2025 es de 18.6460 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

