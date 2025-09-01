Durante el segundo trimestre de 2025, Jalisco registró una disminución en la captación de remesas, siguiendo la tendencia nacional de leve retroceso en los ingresos por este concepto. Aunque los envíos desde el extranjero continúan siendo un soporte importante para la economía de los hogares, el ritmo de crecimiento se ha reducido respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), la entidad se mantiene como la tercera con mayor recepción de remesas en México, detrás de Guanajuato y Michoacán. Sin embargo, la caída anual refleja un ajuste después de varios años de incremento sostenido en este tipo de ingresos. A nivel nacional también se observó una disminución, aunque con un descenso ligeramente menor que en Jalisco.

El impacto se percibe especialmente en los municipios con mayor captación, como Guadalajara y Zapopan, donde el flujo de remesas sigue siendo relevante para el consumo local y la economía familiar. Otros municipios, en cambio, no registraron ingresos por remesas durante este trimestre, evidenciando la concentración del recurso en áreas urbanas o con mayor migración histórica.

A pesar del retroceso, la captación de remesas sigue representando una fuente esencial de ingreso para muchos hogares y contribuye a sostener el gasto en alimentación, educación, vivienda y servicios. Expertos señalan que esta disminución no necesariamente refleja un menor envío de dinero por parte de los migrantes, sino ajustes en los flujos y cambios en las condiciones económicas de los países de origen de los recursos.

Jalisco mantiene así un papel relevante en la recepción de remesas dentro del país, y aunque el segundo trimestre muestra una caída, los expertos prevén que la captación se estabilice durante el resto del año. La tendencia invita a fortalecer políticas locales que complementen estos ingresos, promoviendo el desarrollo económico y social en los municipios más dependientes de estas transferencias.

La situación del Estado refleja también la diversidad de la economía mexicana, donde los flujos de remesas representan un apoyo significativo, pero dependen de factores externos, como el empleo y la estabilidad económica en Estados Unidos y otros países de origen de los envíos.

En este contexto, el seguimiento de los ingresos por remesas permite identificar patrones de migración, dependencia económica y necesidades de desarrollo regional, ofreciendo una herramienta útil para la planeación de políticas públicas y el fortalecimiento del bienestar de los hogares en Jalisco.

Cifras en Jalisco

Durante el segundo trimestre de 2025, México recibió 15,322.3 millones de dólares en remesas, mediante 39.0 millones de operaciones, con un promedio de 393 dólares por envío, superior a los 383 dólares del trimestre anterior.

En Jalisco, los ingresos fueron de 1,260.5 millones de dólares, equivalentes al 8.5% del total nacional. Respecto al mismo trimestre de 2024, las remesas en Jalisco disminuyeron -12.5% a tasa anual, mientras que la variación nacional fue de -11.1%. La variación trimestral de Jalisco fue de 1%, comparada con 7.5% a nivel nacional.

Jalisco se ubicó como la tercera entidad con mayor captación de remesas, detrás de Guanajuato (9.1%) y Michoacán (8.7%). Durante el primer semestre de 2025, el país recibió 29,576 millones de dólares; Jalisco captó 2,509 millones, manteniéndose en tercer lugar.

En la Entidad, Guadalajara concentró 143.4 millones de dólares (11.4% estatal), seguida de Zapopan con 90.9 millones (7.2%) y Ojuelos de Jalisco con 46.6 millones (3.7%). No reportaron ingresos por remesas los municipios de Cañadas de Obregón, Chimaltitán, San Cristóbal de la Barranca y Santa María de los Ángeles.

Durante este trimestre, Baja California fue el único estado con crecimiento anual en remesas, con 25.3%.

CT