Durante el segundo trimestre de 2025, Jalisco registró una disminución en la captación de remesas, siguiendo la tendencia nacional de leve retroceso en los ingresos por este concepto. Aunque los envíos desde el extranjero continúan siendo un soporte importante para la economía de los hogares, el ritmo de crecimiento se ha reducido respecto al mismo periodo del año anterior.De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), la entidad se mantiene como la tercera con mayor recepción de remesas en México, detrás de Guanajuato y Michoacán. Sin embargo, la caída anual refleja un ajuste después de varios años de incremento sostenido en este tipo de ingresos. A nivel nacional también se observó una disminución, aunque con un descenso ligeramente menor que en Jalisco.El impacto se percibe especialmente en los municipios con mayor captación, como Guadalajara y Zapopan, donde el flujo de remesas sigue siendo relevante para el consumo local y la economía familiar. Otros municipios, en cambio, no registraron ingresos por remesas durante este trimestre, evidenciando la concentración del recurso en áreas urbanas o con mayor migración histórica.A pesar del retroceso, la captación de remesas sigue representando una fuente esencial de ingreso para muchos hogares y contribuye a sostener el gasto en alimentación, educación, vivienda y servicios. Expertos señalan que esta disminución no necesariamente refleja un menor envío de dinero por parte de los migrantes, sino ajustes en los flujos y cambios en las condiciones económicas de los países de origen de los recursos. Jalisco mantiene así un papel relevante en la recepción de remesas dentro del país, y aunque el segundo trimestre muestra una caída, los expertos prevén que la captación se estabilice durante el resto del año. La tendencia invita a fortalecer políticas locales que complementen estos ingresos, promoviendo el desarrollo económico y social en los municipios más dependientes de estas transferencias.La situación del Estado refleja también la diversidad de la economía mexicana, donde los flujos de remesas representan un apoyo significativo, pero dependen de factores externos, como el empleo y la estabilidad económica en Estados Unidos y otros países de origen de los envíos.En este contexto, el seguimiento de los ingresos por remesas permite identificar patrones de migración, dependencia económica y necesidades de desarrollo regional, ofreciendo una herramienta útil para la planeación de políticas públicas y el fortalecimiento del bienestar de los hogares en Jalisco. CT