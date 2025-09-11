Este viernes, el encuentro Mazatlán vs Pumas formará parte de las actividades que abren la Jornada 8 (J8) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El juego enfrentará a un equipo que no quiere salir de los 10 mejores contra otro que busca meterse en esa lista. Por si te interesa, aquí te decimos el horario del partido, los canales de transmisión y cómo llegan a esta fecha.

El Mazatlán de Robert Dante Siboldi buscará hacer valer su condición de local para romper la mala racha, ya que los morados no conocen la victoria desde la J2. Curiosamente, lo primero que deben hacer para acercarse a los puestos benéficos es alcanzar a su rival de esta semana, que se encuentra a tres puntos en la Tabla General.

Cabe señalar, que los Cañoneros vienen de caer 1-0 ante Juárez, y ocupan el lugar 12 con solo seis puntos.

Por su parte, Pumas llega animado tras regresar al camino de la victoria al vencer en la J8 al Atlas (1-0) con una anotación de Aaron Ramsey. Al momento, se encuentran en la posición 10 con nueve unidades.

El partido de la J8 del Apertura 2025 se disputará este viernes 12 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio El Encanto de Mazatlán, Sinaloa . Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J8 Mazatlán vs Pumas

Fecha y hora: Viernes 12 de septiembre, 21:00 horas

Viernes 12 de septiembre, 21:00 horas Estadio: El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

