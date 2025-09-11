Pensión IMSS: En ESTA fecha cae el pago de octubre

El pago de la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), está cerca. Este recurso es un sustento que para muchos jubilados es su principal ingreso.

Este apoyo económico se otorga a todas las personas que trabajaron durante años y que cumplieron al menos 60 años de edad.

Cada uno de los pagos tiene la dinámica de ser a inicios de mes ya que al ser el único medio de sustento para muchos jubilados, es crucial para ellos organizar sus pagos y administrar sus recursos básicos para alimentación, salud, entre muchas otras cosas.

¿Cuándo cae el pago de octubre?

El IMSS ha establecido que los pensionados deberán recibir sus pagos mensuales a principios de mes en días hábiles.

Si recibes tus pagos a través de una AFORE o aseguradora, estarán sujetos a las condiciones de pago de estas instituciones.

El próximo pago ya está definido en el calendario oficial del IMSS y será el próximo miércoles 1 de octubre de 2025.

El dinero llegará a través de las cuentas bancarias de dichos beneficiarios.

