Liverpool: Estas son las laptops con el 50% de descuento previo a la Venta Nocturna

Liverpool, la cadena mexicana de tiendas departamentales, opera almacenes en todo el país y cuenta con boutiques especializadas y centros comerciales, ofreciendo una amplia variedad de productos para la familia como ropa, tecnología, muebles y artículos para el hogar.

Actualmente, Liverpool posee 124 tiendas departamentales distribuidas a lo largo de la República Mexicana.

Previo a su próxima venta nocturna —la primera semana de octubre—, donde ofrece promociones exclusivas y descuentos en distintas categorías de toda la tienda, Liverpool trae para sus clientes una oferta exclusiva en el departamento de tecnología .

La tienda departamental ha puesto laptops con 50 % de descuento , una oferta ideal para quienes han regresado a clases y están en busca de un equipo que los acompañe en su preparación académica y profesional.

Liverpool: Laptops con 50 % de descuento

Revisa los equipos que Liverpool tiene disponibles con esta imperdible oferta. ¡Regresa bien equipado a la escuela!

Laptop DELL Inspiron 3525 en 9 mil 349 pesos

ESPECIAL / Liverpool

Laptop HP gamer en 25 mil 999 pesos

ESPECIAL / Liverpool

Laptop DELL Inspiron 15 3535 en 9 mil 529 pesos

ESPECIAL / Liverpool

