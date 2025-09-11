Jueves, 11 de Septiembre 2025

Estas son las devastadoras imágenes de la explosión en Iztapalapa (FOTOS)

La alcaldía de Iztapalapa despierta de luto tras la terrible explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia

Por: Ámbar Orozco

Un bombero busca extinguir el fuego provocado tras la explosión de la pipa de gas en la alcaldía de Iztapalapa, en Ciudad de México. AP / T. Velázquez

Una pipa de gas volcada; de repente, una onda expansiva de fuego que lo devoró todo a su paso; en medio del caos, los gritos, la carne quemada, el dolor. Ayer, la alcaldía de Iztapalapa se enfundó en el luto tras la explosión de una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP, la cual volcó en el Puente de la Concordia.

La tragedia provocó el fallecimiento de 6 personas, 90 personas heridas —de las cuales diecinueve se reportaron en estado grave—, animales heridos, y daños materiales, según reportes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). 

Lee: Ella es la mujer que cubrió a su nieta para salvarle la vida en explosión de Iztapalapa

Estas son las devastadoras imágenes de la explosión en Iztapalapa (FOTOS)

AP / F. Llano
AP / F. Llano
SUN / L. Camacho
SUN / L. Camacho
EFE / M. Guzmán
 EFE / M. Guzmán
SUN / L. Camacho
SUN / L. Camacho
SUN / L. Camacho
SUN / L. Camacho
SUN / L. Camacho
SUN / L. Camacho
SUN / V. Rosas
SUN / V. Rosas
EFE / M. Guzmán
EFE / M. Guzmán
SUN / L. Camacho
SUN / L. Camacho
SUN / V. Rosas
SUN / V. Rosas
EFE / M. Guzmán
EFE / M. Guzmán
SUN / V. Rosas
SUN / V. Rosas
 SUN / Facebook
 SUN / Facebook
SUN / V. Rosas
SUN / V. Rosas
SUN / L. Camacho
SUN / L. Camacho

