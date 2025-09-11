Una pipa de gas volcada; de repente, una onda expansiva de fuego que lo devoró todo a su paso; en medio del caos, los gritos, la carne quemada, el dolor. Ayer, la alcaldía de Iztapalapa se enfundó en el luto tras la explosión de una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP, la cual volcó en el Puente de la Concordia.La tragedia provocó el fallecimiento de 6 personas, 90 personas heridas —de las cuales diecinueve se reportaron en estado grave—, animales heridos, y daños materiales, según reportes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO