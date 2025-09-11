Una pipa de gas volcada; de repente, una onda expansiva de fuego que lo devoró todo a su paso; en medio del caos, los gritos, la carne quemada, el dolor. Ayer, la alcaldía de Iztapalapa se enfundó en el luto tras la explosión de una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP, la cual volcó en el Puente de la Concordia.

La tragedia provocó el fallecimiento de 6 personas, 90 personas heridas —de las cuales diecinueve se reportaron en estado grave—, animales heridos, y daños materiales, según reportes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Estas son las devastadoras imágenes de la explosión en Iztapalapa (FOTOS)

AP / F. Llano

SUN / L. Camacho

EFE / M. Guzmán

SUN / L. Camacho

SUN / L. Camacho

SUN / L. Camacho

SUN / V. Rosas

EFE / M. Guzmán

SUN / L. Camacho

SUN / V. Rosas

EFE / M. Guzmán

SUN / V. Rosas

SUN / Facebook

SUN / V. Rosas

SUN / L. Camacho

