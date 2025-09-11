Este viernes, el duelo Necaxa vs Juárez abrirá las actividades de la Jornada 8 (J8) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El juego llega en un momento importante para estos conjuntos que buscan a toda costa meterse entre los 10 mejores. Aquí te decimos el horario, los canales de transmisión y cómo llegan a este partido.

Rayos y Bravos abrirán este viernes 12 de septiembre la fecha 8 del Apertura 2025, luego de que la Liga MX tuvo un parón debido a la fecha FIFA.

Necaxa recibirá a los fronterizos en casa, con la obligación de salir de una crisis de malos resultados. El equipo que dirige Fernando Gago solo tiene una victoria en lo que va del certamen y suman cuatro derrotas, de las que tres fueron de manera consecutiva. Los Rayos suman cinco puntos, situación que les pone con urgencia a sacar las tres unidades en este duelo.

Del otro lado, Juárez ha tenido un torneo respetable, suma 11 unidades y ya se coloca entre los mejores ocho del Apertura 2025. Además, llegará con la racha de tres duelos seguidos consiguiendo la victoria, situación que motiva a los jugadores que dirige el estratega Martín Varini.

El partido de la J8 del Apertura 2025 se disputará este viernes 12 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J8 Necaxa vs Juárez

Fecha y hora: Viernes 12 de septiembre, 19:00 horas

Viernes 12 de septiembre, 19:00 horas Estadio: Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes

Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes Transmisión (canales para ver en vivo): Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, ViX Premium

