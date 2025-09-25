Jueves, 25 de Septiembre 2025

Previo a la Venta Nocturna, encuentra refrigeradores y estufas con hasta 50 % de descuento

Liverpool trae imperdibles descuentos en el departamento de electrodomésticos en su Venta de Media Temporada 

Por: Fabián Flores

A continuación te compartimos los productos que cuentan con imperdibles descuentos en el departamento de electrodomésticos. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Liverpool, la cadena mexicana de tiendas departamentales, anunció para sus clientes la campaña Venta de Media Temporada, que trae descuentos increíbles en productos de diversos departamentos, incluyendo electrodomésticos.

La Venta de Media Temporada concluye el 28 de septiembre, previo a la Venta Nocturna Liverpool del mes de octubre, y marca el cierre de las promociones veraniegas. Esta campaña se dio a conocer en las redes sociales y en el portal de Liverpool.

La tienda departamental mexicana, que opera almacenes en todo el país y cuenta con boutiques especializadas, ofrece descuentos en una gran variedad de productos:

  • Blusas
  • Playeras 
  • Zapatos
  • Bolsas
  • Ropa deportiva
  • Jeans
  • Electrodomésticos
  • Telefonía celular
  • Consolas y videojuegos

Refrigeradores y estufas con descuentos imperdibles en Liverpool

Como parte de esta campaña, la cadena departamental, con más de 120 tiendas distribuidas en la República Mexicana, trae para sus clientes imperdibles descuentos en refrigeradores y estufas de las marcas Mabe, Midea, Samsung y Hisense.

A continuación te compartimos los productos más destacados que podrás adquirir en línea o en tiendas físicas*.

Refrigerador Hisense unipuerta 7 pies en 4 mil 577 pesos

 ESPECIAL / Liverpool
ESPECIAL / Liverpool

Refrigerador Hisense top mount 11 pies en 7 mil 594 pesos

  ESPECIAL / Liverpool
 ESPECIAL / Liverpool

Refrigerador Hisense dúplex 20 pies en 14 mil 699 pesos

  ESPECIAL / Liverpool
 ESPECIAL / Liverpool

Refrigerador Hisense unipuerta 7 pies en 4 mil 822 pesos

  ESPECIAL / Liverpool
 ESPECIAL / Liverpool

Refrigerador Samsung dúplex 27 pies en 36 mil 431 pesos

  ESPECIAL / Liverpool
 ESPECIAL / Liverpool

Refrigerador Samsung bottom mount 12 pies en 18 mil 719 pesos

  ESPECIAL / Liverpool
 ESPECIAL / Liverpool

Refrigerador Hisense bottom mount 17 pies en 15 mil 469 pesos

  ESPECIAL / Liverpool
 ESPECIAL / Liverpool

Estufa Mabe en 10 mil 199 pesos

  ESPECIAL / Liverpool 
 ESPECIAL / Liverpool 

Estufa Whirlpool en 8 mil 231 pesos

  ESPECIAL / Liverpool 
 ESPECIAL / Liverpool 

Estufa Mabe en 8 mil 819 pesos

  ESPECIAL / Liverpool 
 ESPECIAL / Liverpool 

Estufa Midea en 9 mil 199 pesos

  ESPECIAL / Liverpool 
 ESPECIAL / Liverpool 

Estufa Mabe en 9 mil 463 pesos

  ESPECIAL / Liverpool 
 ESPECIAL / Liverpool 

Estufa Mabe en 9 mil 463 pesos, incluye campana

  ESPECIAL / Liverpool 
 ESPECIAL / Liverpool 

Estufa Mabe en 10 mil 199 pesos

  ESPECIAL / Liverpool 
 ESPECIAL / Liverpool 

*Consulta disponibilidad y vigencia de los descuentos directamente en tiendas.

