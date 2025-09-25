Liverpool, la cadena mexicana de tiendas departamentales, anunció para sus clientes la campaña Venta de Media Temporada, que trae descuentos increíbles en productos de diversos departamentos, incluyendo electrodomésticos.La Venta de Media Temporada concluye el 28 de septiembre, previo a la Venta Nocturna Liverpool del mes de octubre, y marca el cierre de las promociones veraniegas. Esta campaña se dio a conocer en las redes sociales y en el portal de Liverpool.La tienda departamental mexicana, que opera almacenes en todo el país y cuenta con boutiques especializadas, ofrece descuentos en una gran variedad de productos:Como parte de esta campaña, la cadena departamental, con más de 120 tiendas distribuidas en la República Mexicana, trae para sus clientes imperdibles descuentos en refrigeradores y estufas de las marcas Mabe, Midea, Samsung y Hisense.A continuación te compartimos los productos más destacados que podrás adquirir en línea o en tiendas físicas*.*Consulta disponibilidad y vigencia de los descuentos directamente en tiendas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF