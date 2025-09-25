Puebla vs Chivas es el partido que cierra la actividad del viernes como parte de la Jornada 11 (J10) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En este duelo, los camoteros buscarán sorprender en casa a los tapatíos para buscar salir del sótano. En caso de que quieras verlo, te damos el horario y los canales de transmisión EN VIVO.

Horario del Puebla vs Chivas, Liga MX Apertura 2025

El partido de la J11 se jugará este viernes 26 de septiembre de 2025 en la ciudad de Puebla. Está programado para arrancar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver EN VIVO el Puebla vs Chivas

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión abierta y por streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos y a través de EL INFORMADOR.

Cómo llegan Puebla y Chivas a la Jornada 11

Los malos resultados ya están teniendo consecuencias para el Puebla y para prueba la escasa asistencia que se presentó el pasado martes en su casa, en su encuentro de la J10.

El propio técnico Hernán Cristante ya no solo pide a la afición asistir al estadio para apoyar a los Camoteros frente a Chivas, ruega para que los seguidores del Puebla no dejen caer aún más a un equipo que se mantiene en el sótano de la Tabla General con solo cinco puntos, resultado de una victoria, dos empates y siete derrotas.

De capa caída, La Franja deberá reponerse y recibir a los dirigidos por Gabriel Milito, quienes tampoco han tenido resultados sobresalientes, pese a haber ganado por 3-1 su más reciente encuentro frente a Necaxa.

Con 11 unidades, los tapatíos se ubican en la onceava posición de la clasificación, pero luego de tres victorias, dos empates y cinco derrotas y aún no logran colocarse dentro de los diez primeros equipos que podrán aspirar al título.

El partido será este viernes 26 de septiembre en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Puebla.

Fecha: Viernes 26 de septiembre

Viernes 26 de septiembre Hora: 21:00 horas

21:00 horas Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión: Caliente TV, Azteca 7, FOX

