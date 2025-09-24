Yo Jalisco: requisitos y pasos para inscribirte si eres mujer sostén del hogar

Si eres mujer sostén de tu hogar, es importante que sepas que el gobierno jalisciense lanzó en semanas recientes la convocatoria para su programa “Yo Jalisco Apoyo para el Transporte”. El cual se encuentra dirigido a las y los jaliscienses que más requieran de un transporte público gratuito. Las personas beneficiadas pertenecen a los grupos de estudiantes de nivel secundaria en adelante; mujeres jefas del hogar de entre 18 y 59 años; personas con discapacidad y sus personas cuidadoras; adultos mayores y, familiares de personas desaparecidas.De acuerdo con información del gobierno jalisciense, hay dos modalidades para solicitar el programa Yo Jalisco: 100% gratuito (con hasta 730 viajes al año) y con 50% de descuento (con 640 viajes anuales).El registro al programa se realiza en línea a través del sitio web oficial. Deberás completar el formulario de inscripción, imprimir tu comprobante de registro y acudir a un módulo con la documentación requerida, donde además te solicitarán:Los módulos están distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo centros universitarios y zonas con alta vulnerabilidad. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO