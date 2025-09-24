Yo Jalisco: requisitos y pasos para inscribirte si eres mujer sostén del hogar

Si eres mujer sostén de tu hogar, es importante que sepas que el gobierno jalisciense lanzó en semanas recientes la convocatoria para su programa “Yo Jalisco Apoyo para el Transporte”. El cual se encuentra dirigido a las y los jaliscienses que más requieran de un transporte público gratuito.

Las personas beneficiadas pertenecen a los grupos de estudiantes de nivel secundaria en adelante; mujeres jefas del hogar de entre 18 y 59 años; personas con discapacidad y sus personas cuidadoras; adultos mayores y, familiares de personas desaparecidas.

Requisitos y pasos para inscribirte si eres mujer sostén del hogar

De acuerdo con información del gobierno jalisciense, hay dos modalidades para solicitar el programa Yo Jalisco: 100% gratuito (con hasta 730 viajes al año) y con 50% de descuento (con 640 viajes anuales).

Si eres mujer sostén de familia y, deseas solicitar este apoyo, esta es la lista de requisitos:

Ser mujer sostén económico de una familia con dependientes.

Tener entre 18 a 59 años.

Contar con residencia dentro de alguno de los 20 municipios establecidos en la cobertura geográfica.

Tener un ingreso menor a 13 mil 439 pesos mensuales.

¿Cómo me registro?

El registro al programa se realiza en línea a través del sitio web oficial. Deberás completar el formulario de inscripción, imprimir tu comprobante de registro y acudir a un módulo con la documentación requerida, donde además te solicitarán:

Identificación oficial (INE u otro documento válido).

CURP.

Comprobante de domicilio actualizado.

ESPECIAL

Los módulos están distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo centros universitarios y zonas con alta vulnerabilidad.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

