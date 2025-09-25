Banxico recorta tasa de interés en 25 puntos; así queda

Por segunda vez al hilo en lo que va de 2025, Banco de México (Banxico) recortó el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 25 puntos base.

Así, la referencia que se toma en cuenta para determinar el costo del dinero pasó de 7.75% a 7.50%, nivel similar al que se tenía entre mayo y junio de 2022, cuando todavía se padecían los estragos de la pandemia por COVID-19.

La baja ocurre a una semana de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, redujo por primera vez en 2025 los tipos de interés para los fondos federales en un cuarto de punto hacia un rango de entre 4% y 4.25%.

También, luego de que el miércoles, el Inegi dio a conocer que la inflación subió de 3.57% en que se encontraba en agosto a 3.74% en la primera quincena de septiembre.

Reducción de las tasas de interés

En México la baja en las tasas de interés ya estaba descontada por el mercado y analistas, de acuerdo con la más reciente encuesta de Citi, en la que 37 de las 38 participantes anticipaba ese movimiento para el anuncio de Banxico de septiembre.

De acuerdo con la encuesta, es previsible que Banxico continúe con más disminuciones en lo que resta del año.

Citi reveló que los analistas que consulta prevén que al cierre del presente año, la tasa de política monetaria en nuestro país terminaría en 7% y para el siguiente descendería hasta 6.5 por ciento.

Sin embargo, para el Fondo Monetario Internacional (FMI), recortes adicionales requerirán de señales claras de que la inflación subyacente y las expectativas de inflación están en camino a la meta del 3% que se plantea Banxico.

Aunque reconoce, en su más reciente evaluación preliminar contenida en el reporte que elaboró el personal técnico del organismo durante su visita en el marco de la misión del artículo IV, que la relajación de la política monetaria observada en los meses recientes es propicia.

Esto, dado el contexto de reducción de las presiones inflacionarias, la desaceleración de la actividad económica y de fortalecimiento del peso, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF