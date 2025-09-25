Selección Mexicana en el Mundial Sub 20: fechas, horarios y dónde ver sus partidos

El Mundial Sub 20 Chile 2025 dará inicio el sábado 27 de septiembre, y la Selección Mexicana tendrá su presentación un día después, el domingo 28, enfrentándose a Brasil.

Bajo la dirección técnica de Eduardo Arce, el Tricolor Sub 20 llega con aspiraciones de trascender, aunque su primer encuentro sea con uno de los equipos más fuertes del torneo.

Brasil vs México: horario y transmisión del debut

El encuentro inaugural para México está programado el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México), en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile.

Los aficionados podrán seguir el partido por televisión abierta a través de Canal 5 y también por la señal de TUDN.

Datos del partido:

Evento: Mundial Sub 20 Chile 2025

Partido: Brasil vs México

Fecha: 28 de septiembre de 2025

Hora: 17:00 (CDMX)

Estadio: Julio Martínez Prádanos

Transmisión: Canal 5 y TUDN

Calendario de México en fase de grupos

El representativo nacional forma parte del Grupo C, compartiendo sector con Brasil, España y Marruecos, lo que lo convierte en uno de los grupos más exigentes de la primera ronda.

Jornada 1: Domingo 28 de septiembre – vs Brasil

Jornada 2: Miércoles 1 de octubre – vs España

Jornada 3: Sábado 4 de octubre – vs Marruecos

Convocatoria del Tricolor Sub 20

Para esta edición, Eduardo Arce llamó a una lista de jugadores jóvenes que destacan tanto en la Liga MX como en el extranjero:

Porteros

Pablo Lara (Pumas) Emmanuel Ochoa (Cruz Azul) Juan Liceaga (Tapatío)

Defensas

Everardo López (Toluca) Jaziel Mendoza (Cruz Azul) Diego Ochoa (FC Juárez) Rodrigo Pachuca (Puebla) César Bustos (Rayados)

Mediocampistas

Diego Sánchez (Tigres) Obed Vargas (Seattle Sounders) César Garza (Dundee) Iker Fimbres (Rayados) Elías Montiel (Pachuca) Alexéi Domínguez (Pachuca) Amaury Morales (Cruz Azul)

Delanteros

Yael Padilla (Chivas) Gilberto Mora (Tijuana) Oswaldo Virgen (Toluca) Mateo Levy (Cruz Azul) Tahiel Jiménez (Santos Laguna) Hugo Camberos (Chivas)

La primera ronda del torneo está conformada por seis grupos. De cada sector, los dos mejores clasificados avanzarán a los octavos de final. Además, los cuatro mejores terceros lugares también obtendrán su pase a la siguiente etapa.

A partir de esa fase, los partidos se jugarán en formato de eliminación directa, hasta definir al nuevo campeón mundial de la categoría.

