Selección Mexicana en el Mundial Sub 20: fechas, horarios y dónde ver sus partidos

El Mundial Sub 20 Chile 2025 dará inicio el sábado 27 de septiembre, y la Selección Mexicana tendrá su presentación un día después, el domingo 28, enfrentándose a Brasil.Bajo la dirección técnica de Eduardo Arce, el Tricolor Sub 20 llega con aspiraciones de trascender, aunque su primer encuentro sea con uno de los equipos más fuertes del torneo.El encuentro inaugural para México está programado el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México), en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile.Los aficionados podrán seguir el partido por televisión abierta a través de Canal 5 y también por la señal de TUDN.Datos del partido:El representativo nacional forma parte del Grupo C, compartiendo sector con Brasil, España y Marruecos, lo que lo convierte en uno de los grupos más exigentes de la primera ronda.Para esta edición, Eduardo Arce llamó a una lista de jugadores jóvenes que destacan tanto en la Liga MX como en el extranjero:PorterosDefensasMediocampistasDelanterosLa primera ronda del torneo está conformada por seis grupos. De cada sector, los dos mejores clasificados avanzarán a los octavos de final. Además, los cuatro mejores terceros lugares también obtendrán su pase a la siguiente etapa.A partir de esa fase, los partidos se jugarán en formato de eliminación directa, hasta definir al nuevo campeón mundial de la categoría.BB