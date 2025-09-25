Las Chivas visitarán al Puebla en el estadio Cuauhtémoc este viernes 26 de septiembre a las 21:00 horas, en un duelo que, más allá de los tres puntos en disputa, el equipo rojiblanco se juega la posibilidad de dar un paso firme en sus aspiraciones de acceder a la fase final del Apertura 2025.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito llega con la moral en alto después de conseguir un triunfo ante Necaxa por 3-1, resultado que le permitió sacudirse una racha irregular. Ahora, el objetivo es hilar su segunda victoria consecutiva en Liga MX, algo que no consiguen desde el Apertura 2024. La meta no es menor, pues sumar nuevamente de a tres les permitiría escalar posiciones en la tabla general y meterse de lleno a la pelea por un lugar en el Play-In.

Actualmente, Chivas ocupa el onceavo puesto con 11 unidades, apenas un punto por debajo del León, que con 12 es dueño de la décima posición, la última que otorga boleto a la reclasificación. En este contexto, vencer a los poblanos sería dar un golpe de autoridad en la lucha por llegar a la Liguilla.

El panorama parece alentador para los rojiblancos debido al mal momento que atraviesa la Franja, puesto que es el colero del torneo con sólo 5 puntos cosechados, producto de una victoria, dos empates y siete derrotas.

La fragilidad de los comandados por Hernán Cristante se refleja en los números, ya que suma ocho partidos sin conocer la victoria entre Liga MX y Leagues Cup, y ostenta la peor defensiva del campeonato con 24 goles recibidos. El equipo camotero no ha logrado encontrar regularidad ni solidez, convirtiéndose en el rival ideal para que Chivas pueda dar continuidad a su recuperación.

Sin embargo, el Guadalajara no puede caer en excesos de confianza. Los antecedentes recientes evidencian que Chivas suele complicarse en duelos donde parte como favorito. A ello se suma que el historial entre rojiblancos y camoteros es bastante equilibrado: en los últimos ocho enfrentamientos, los tapatíos se llevaron cuatro victorias, Puebla ganó tres y se registró un empate.

En lo futbolístico, se espera que los tapatíos mantengan la base de jugadores que les dio resultado en la jornada anterior, con una mezcla de juventud y experiencia. La clave estará en que su ofensiva logre mostrarse más contundente, ya que a lo largo del torneo el principal déficit ha sido la falta de gol en momentos decisivos.

Horario, fecha y transmisión

Viernes 26 de septiembre

Puebla vs Chivas | Estadio Cuauhtémoc | 21:00 horas

Transmisión: Azteca 7, Caliente TV, FOX

