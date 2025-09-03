Al inicio de este miércoles 3 de septiembre, el peso mexicano da un leve empujón al dólar. De acuerdo con Bloomberg, sitio especializado en información financiera, la moneda mexicana arranca el día con una tendencia marginal a la apreciación frente a la divisa estadounidense.

Esta mañana, el tipo de cambio cotiza en 18.70 pesos por unidad, a las 6:48 hora Centro de México, lo que se traduce en una apreciación de 0.08% respecto al cierre del martes.

El día de hoy, la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene programada una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por lo que existe la expectativa de que ambos países, socios comerciales en el T-MEC, firmen un acuerdo de seguridad.

Mercados accionarios amanecen mixtos

Especialistas de Monex indicaron que este miércoles la moneda mexicana es favorecida por un sentimiento de cautela en los mercados, después de que los bonos de largo plazo repuntaran significativamente a nivel mundial en la sesión previa.

Por otro lado, los mercados accionarios en todo el mundo presentan movimientos mixtos, en medio de una agenda económica relevante y una mayor aversión al riesgo.

La atención sigue centrada en los bonos a largo plazo, con las tasas de interés de los préstamos gubernamentales a 30 años en varios países de Europa y en Japón alcanzando niveles no vistos en más de una década, en medio de crisis políticas, preocupaciones sobre la deuda pública y la temporada presupuestaria europea, particularmente en Reino Unido.

Otras divisas

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.04%. El euro sube 0.09% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.29 por ciento.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, avanza 2.3%, ganado el interés de los inversionistas.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 3 DE SEPTIEMBRE DE 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.90 19.30 Banco Azteca 17.75 19.14 Banorte 17.45 19.05 BBVA 17.87 19.00 Banamex 18.16 19.20 Scotiabank 16.60 19.60

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

Con información de SUN y Bloomberg

