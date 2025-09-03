EU aprueba estrategia de seguridad mexicana; Presidenta mejora relación bilateral: Experto

Luego de la reunión que sostuvieron la Presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para Arturo Villarreal, experto en seguridad y académico de la Universidad de Guadalajara, la relación bilateral entre ambos países se fortaleció y el Gobierno estadounidense reconoció las acciones concretas que el Gobierno federal ha tomado en contra del crimen organizado, como la extradición de narcotraficantes, la presencia de elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte y en aeropuertos, como en Tijuana, y el cambio en la política de "abrazos no balazos" del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Se creó un grupo de coordinación conjunta que es el que habrá de instrumentar las acciones pertinentes. Por lo que declaró el señor Rubio, seguramente quedó muy satisfecho con lo que el gobierno mexicano le dijo […]. Al juzgar por los términos amistosos en los que se dio esa reunión, parece que (la presidenta Claudia Sheinbaum) avanzó un paso en la relación bilateral. Estados Unidos reconoció, incluso, por voz del señor Rubio, el envió de estos últimos capos del narcotráfico que fueron enviados a Estados Unidos", comentó.

En tanto, durante la reunión se reafirmó la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, lo que comprende el desmantelamiento del crimen organizado trasnacional, atender el movimiento migratorio ilegal, y poner fin al tráfico de drogas y armas, según indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado. Ante este escenario, el experto consideró que la administración de Donald Trump, en su afán por fortalecer esa colaboración, podría exigir la detención de funcionarios y/o ex funcionarios públicos relacionados con los cárteles mexicanos.

Asimismo, añadió Villarreal, Estados Unidos podría solicitar mayor participación en operativos y más acción en terreno mexicano para combatir a la delincuencia organizada. Aunque México se ha negado a permitir el ingreso de fuerzas armadas al país, el Gobierno federal podría aprovechar aún más la inteligencia que las agencias de seguridad estadounidenses brindan a sus contrapartes mexicanas.

"(Estados Unidos) ya ha ofrecido ayuda y México no ha aceptado, pero probablemente va a estarse apoyando mucho en la inteligencia de Estados Unidos. Nosotros vemos el uso frecuente de drones de organizaciones norteamericanas, que están proporcionando información al gobierno mexicano, y esperan que actúen en consecuencia", concluyó.

MF