Esta semana no se disputarán partidos de la Liga MX debido a la pausa por la fecha FIFA. Durante este receso, la Selección Mexicana jugará dos encuentros amistosos en Estados Unidos contra Japón y Corea del Sur. No obstante, cuando el torneo se reanude con la jornada 8, lo hará con fuerza, ya que se celebrará una nueva edición del Clásico Nacional entre América y Chivas, esta vez en el estadio Ciudad de los Deportes.

Al ser uno de los anfitriones del próximo Mundial, la Selección Mexicana no tiene compromisos oficiales en esta fecha FIFA. Aun así, se medirá ante selecciones de alto nivel, y el técnico Javier Aguirre aprovechará estos encuentros para observar a varios jugadores que aún no tienen asegurado su lugar en la Copa del Mundo.

En la Liga MX, hay muchos futbolistas que aún sueñan con ser convocados por el "Vasco", por lo que en el torneo Apertura 2025 buscan mostrar su mejor rendimiento.

Entre los duelos más esperados de la jornada 8 destaca el América vs Chivas, sobre todo por el gran momento que atraviesan las Águilas con su fichaje estelar Allan Saint-Maximin, en contraste con la crisis que parece afectar al Guadalajara.

Además, hay otros encuentros interesantes como la visita de Pumas a Mazatlán, el enfrentamiento entre Pachuca y Cruz Azul en el estadio Hidalgo, y el duelo entre Tigres y León en el Estadio Universitario.

A continuación, les presentamos cuándo se jugará cada partido.

Viernes 12 de septiembre

Necaxa vs Juárez (19:00 horas).

Mazatlán vs Pumas (21:00 horas).

Sábado 13 de septiembre

Pachuca vs Cruz Azul (17:00 horas).

Tigres vs León (19:00 horas).

Atlas vs Santos Laguna (19:00 horas).

Toluca vs Puebla (21:00 horas).

América vs Chivas (21:15 horas).

Domingo 14 de septiembre

Querétaro vs Monterrey (17:00 horas).

Atlético de San Luis vs Tijuana (19:00 horas).

SV