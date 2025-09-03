Comenzar el trámite para obtener una visa estadounidense exige organización, especialmente por los tiempos de espera, que cambian según la ciudad y la demanda. Si planeas iniciar tu solicitud en agosto de este año, resulta clave saber en qué momento podrías conseguir una cita para la entrevista consular, paso fundamental para la aprobación del visado.

En México, los periodos de espera para programar una cita de la visa de turista (B1/B2) han sido un tema constante desde la pandemia. La acumulación de solicitudes y los retrasos marcaron el proceso en los últimos años. Aunque poco a poco la situación ha mejorado, todavía persisten demoras considerables en varias oficinas consulares.

¿Cuándo me darán cita para la visa estadounidense si inicio mi trámite en septiembre?

De acuerdo con la información oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, los tiempos de espera pueden variar considerablemente entre ciudades como, por ejemplo, en algunos consulados el tiempo de espera para la entrevista de una visa de turista puede ir de 200 a más de 600 días. Esto significa que si inicias tu trámite en septiembre, es probable que la cita para entrevista te sea asignada en algún punto de 2026, dependiendo de la sede que elijas.

Estas son las fechas aproximadas más recientes para obtener una cita para la visa estadounidense por primera vez en los distintos consulados de Estados Unidos ubicados en México. Si estás por iniciar el trámite, toma en cuenta esta información:

Disponibilidad estimada de citas para primeras solicitudes de visa

Nogales: 18 de diciembre de 2025

Ciudad Juárez: 29 de enero de 2026

Hermosillo: 7 de abril de 2026

Nuevo Laredo: 9 de abril de 2026

Tijuana: 9 de abril de 2026

Mérida: 9 de abril de 2026

Matamoros: 4 de mayo de 2026

Ciudad de México: 4 de junio de 2026

Guadalajara: 9 de julio de 2026

Monterrey: 23 de julio de 2026

Un aspecto importante a considerar es que el primer paso del trámite, que es el llenado del formulario DS-160 y el pago correspondiente, no garantiza una cita inmediata. La disponibilidad se mostrará una vez que completes ese paso y accedas al sistema de programación. Algunos solicitantes optan por consultar varios consulados para elegir el que ofrezca la cita más próxima.

Asimismo, es importante señalar que en los próximos meses, el costo de la visa estadounidense de turista se incrementará significativamente, pasando de $185 a $435 dólares. Este ajuste se debe a la reciente aprobación en Estados Unidos de la ley federal The One Big Beautiful Bill, la cual forma parte de las políticas fiscales y de gasto impulsadas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

El incremento de $250 dólares corresponde a un nuevo cargo denominado “Tarifa de Integridad”, el cual será aplicado a todas las personas que soliciten visas de no inmigrante. Esto incluye visas de turismo (B1/B2), estudio (F, M y J) y trabajo (H-1B), entre otras categorías.

