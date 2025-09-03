Liverpool: Estas son las laptops con 50% de descuento para el regreso a clases

El inicio del ciclo escolar se ha convertido en una de las etapas más relevantes tanto para estudiantes como para sus familias, ya que es la ocasión perfecta para actualizar desde artículos escolares hasta equipos tecnológicos indispensables como las laptops. En un contexto donde las herramientas digitales son cada vez más necesarias para clases en línea y actividades académicas, contar con dispositivos de buen desempeño y a precios accesibles resulta fundamental.

En este marco, Liverpool, reconocida como una de las cadenas departamentales más importantes de México, presentó su campaña “Back to School”, que ofrece una amplia selección de productos en oferta, destacando laptops de marcas líderes con descuentos atractivos.

Esta promoción, actualmente disponible en línea, permite adquirir equipos con especificaciones modernas y a precios significativamente reducidos, facilitando la compra de herramientas tecnológicas esenciales sin comprometer el presupuesto.

Laptops con 50% de descuento para el regreso a clases

HP Laptop 14-DQ0761DX

Es una computadora portátil compacta y eficiente, ideal para tareas diarias y entretenimiento. Cuenta con una pantalla de 14 pulgadas HD que ofrece una experiencia visual clara y nítida.

LIVERPOOL

DELL Laptop Inspiron 15 3535

El Inspiron 15 es tan elegante por fuera como eficiente por dentro. Construido con procesadores AMD Ryzen 5, puede terminar su lista de tareas pendientes en poco tiempo.

LIVERPOOL

Además de laptops, Liverpool extiende sus promociones a tablets, accesorios y otros dispositivos electrónicos, facilitando la preparación de los estudiantes para el nuevo ciclo escolar con productos tecnológicos variados.

Estas ofertas permiten que los consumidores adquieran equipos de buena calidad en un periodo crucial para la educación. Muchas promociones incluyen meses sin intereses, así como envíos a domicilio, haciendo que la compra sea más accesible y cómoda.

Se recomienda revisar la disponibilidad de cada producto en las tiendas o en el sitio web oficial de Liverpool para aprovechar al máximo las promociones antes de que finalice la temporada. Así, los estudiantes podrán iniciar el ciclo escolar bien equipados y preparados para sus actividades académicas.

YC