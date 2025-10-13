El peso mexicano abre la semana este lunes 13 de octubre con números positivos frente al dólar .

Bloomberg revela que el tipo de cambio en el mercado spot llega a los 18.51 pesos por dólar (Ciudad de México, 06:50 horas; que significa una apreciación de 0.42% de la moneda nacional frente al cierre del viernes .

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, el peso permanece afectado por el fortalecimiento de la divisa americana, debido al escalamiento de las amenazas arancelarias entre las dos economías más grandes del mundo, así como por un entorno de menor apetito por las divisas emergentes en estrategias de carry trade, comentaron los analistas de Monex.

Otras divisas

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.29 por ciento. El euro baja 0.46% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.2 por ciento .

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, avanza 2.4%, ganando el apetito de los inversionistas.

Cotización peso-dólar en los principales bancos de México este lunes 13 de octubre de 2025:

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.10 Banamex 18.04 19.08 Banco Azteca 17.40 19.09 Banorte 17.85 18.90 BBVA Bancomer 17.63 18.76 Scotiabank 16.30 19.20

Hoy, la mejor opción en la compra del dólar —en este momento de la mañana (a las 07:50 horas)— es en Banamex; y la venta, en BBVA Bancomer .

Es importante recordar que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que es necesario revisarla constantemente si se requiere para alguna ejecución financiera.

Con información de Bloomberg y SUN

OA