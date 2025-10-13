Así es la propuesta para eliminar el ISR del aguinaldo; ¿cuándo aplicaría?

El aguinaldo podría llegar completo al bolsillo de los trabajadores si avanza una nueva propuesta en el Congreso, una reforma al artículo 93, fracción XIV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) busca eliminar el pago de ISR sobre esta prestación, permitiendo que los empleados reciban íntegro su dinero de fin de año.

Actualmente, el aguinaldo está exento de impuestos solo hasta el equivalente a 30 días de salario mínimo. En 2025, esto representa 8,364 pesos en la zona general y 12,596.4 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte. Cualquier monto superior a esas cifras paga ISR, reduciendo lo que finalmente perciben los trabajadores.

La iniciativa plantea modificar la ley para que todo el aguinaldo quede libre de impuestos, sin importar el salario ni la región, pues el nuevo texto eliminaría el límite actual y permitiría que las gratificaciones anuales “se otorguen en forma general, sin límite alguno”.

De aprobarse, la medida entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con la exposición de motivos, gravar el aguinaldo afecta directamente la economía familiar, pues se trata de un ingreso extraordinario y un reconocimiento al esfuerzo laboral, no de un pago ordinario.

Con esta reforma, los trabajadores podrían disfrutar su aguinaldo completo para los gastos decembrinos, saldar deudas o ahorrar.

