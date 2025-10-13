Julián Quiñones generó emoción al reaparecer en las instalaciones del Atlas portando nuevamente el número 33, el mismo con el que conquistó el histórico bicampeonato del club. Su regreso al entorno rojinegro desató una ola de nostalgia entre la afición, que no dudó en celebrar el reencuentro con uno de los ídolos más recientes del equipo tapatío.

El delantero de la Selección Mexicana fue recibido con afecto por el personal y seguidores del club. Atlas compartió en sus redes sociales una imagen del jugador con la nueva camiseta de la temporada, acompañada de un mensaje que causó revuelo entre los hinchas: “Para todos los que se preguntaban… Claro que Julián Quiñones se llevó la 33 Rojinegra”.

Durante su etapa con los Zorros, Quiñones se consolidó como figura clave en los títulos del 2021 y 2022, poniendo fin a más de 70 años sin campeonatos de liga. Aunque después repitió éxitos con América, el atacante colombiano naturalizado mexicano siempre ha mostrado un cariño especial por el club que marcó su carrera.

Su presencia en la Academia AGA coincidió con la concentración de la Selección Mexicana en Guadalajara, donde el Tri se prepara para enfrentar a Ecuador en un amistoso. Más allá del compromiso nacional, la visita de Quiñones al Atlas reavivó la conexión con la afición rojinegra, recordando la huella profunda que dejó en una de las etapas más gloriosas del equipo.

Para todos los que se preguntaban… ��



Claro que @julian_quiones3 se llevó la 33 Rojinegra ❤️��



— Atlas FC (@AtlasFC) October 13, 2025

