El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, emitió un aviso de lluvias puntuales muy fuertes para algunas regiones del país. Aquí los detalles:Para este día, el aporte de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del país, además de vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otro lado, canales de baja presión sobre el oriente, occidente, sur y sureste del territorio nacional, en combinación con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, la onda tropical núm. 37 sobre Guerrero y otra vaguada en altura sobre la península de Yucatán, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas; con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA