El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, emitió un aviso de lluvias puntuales muy fuertes para algunas regiones del país. Aquí los detalles:

Para este día, el aporte de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del país, además de vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua.

No te pierdas: Regresa el calor este lunes a Guadalajara; se prevé lluvia

Por otro lado, canales de baja presión sobre el oriente, occidente, sur y sureste del territorio nacional, en combinación con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, la onda tropical núm. 37 sobre Guerrero y otra vaguada en altura sobre la península de Yucatán, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas; con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 13 de octubre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala.

Te puede interesar: Peso abre semana dando porrazo al dólar

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA