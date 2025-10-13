Lunes, 13 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Clima MX

Vienen más lluvias fuertes para este estado de México

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, prevé una jornada de lluvias muy fuertes para esta región del país

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. ESPECIAL / CANVA

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. ESPECIAL / CANVA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, emitió un aviso de lluvias puntuales muy fuertes para algunas regiones del país. Aquí los detalles:

Para este día, el aporte de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del país, además de vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua. 

No te pierdas: Regresa el calor este lunes a Guadalajara; se prevé lluvia

Por otro lado, canales de baja presión sobre el oriente, occidente, sur y sureste del territorio nacional, en combinación con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, la onda tropical núm. 37 sobre Guerrero y otra vaguada en altura sobre la península de Yucatán, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas; con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.      

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 13 de octubre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala.

Te puede interesar: Peso abre semana dando porrazo al dólar

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones