Futbol hoy 14 de octubre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol internacional este martes 14 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy martes 14 de octubre de 2025 – Amistosos Internacionales EN VIVO

  • Noruega vs Nueva Zelanda | 11:00 horas | SKY Sports |
  • Albania vs Jordania | 11:00 horas | SKY Sports |
  • Puerto Rico vs Argentina | 18:00 horas | ESPN 4, Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • México vs Ecuador | 20:30 horas | TUDN, ViX Gratis, Canal 5, ViX Premium, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos hoy martes 14 de octubre de 2025 – Eliminatorias Mundial 2026 EN VIVO

  • Seychelles vs Gambia | 07:00 horas | FIFA+ |
  • Nigeria vs Benín | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Argelia vs Uganda | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Sudáfrica vs Ruanda | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Guinea vs Botswana | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Somalia vs Mozambique | 10:00 horas | FIFA+ |
  • Qatar vs Emiratos Árabes Unidos | 11:15 horas | Disney+ Premium |
  • España vs Bulgaria | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Italia vs Israel | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Portugal vs Hungría | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Turquía vs Georgia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • República de Irlanda vs Armenia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Letonia vs Inglaterra | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Estonia vs Moldavia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Arabia Saudita vs Irak | 12:45 horas | Disney+ Estándar, Disney+ Premium, ESPN 3 |
  • Andorra vs Serbia | 12:45 horas | SKY Sports |
  • Costa de Marfil vs Kenia | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Marruecos vs República del Congo | 13:00 horas | FIFA+ |
  • RD Congo vs Sudán | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Gabón vs Burundi | 13:00 horas | FIFA+ |
  • Senegal vs Mauritania | 13:00 horas | FIFA+ |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

OF

