Continúa la actividad del futbol internacional este martes 14 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy martes 14 de octubre de 2025 – Amistosos Internacionales EN VIVO

Noruega vs Nueva Zelanda | 11:00 horas | SKY Sports |

Albania vs Jordania | 11:00 horas | SKY Sports |

Puerto Rico vs Argentina | 18:00 horas | ESPN 4, Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

México vs Ecuador | 20:30 horas | TUDN, ViX Gratis, Canal 5, ViX Premium, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos hoy martes 14 de octubre de 2025 – Eliminatorias Mundial 2026 EN VIVO

Seychelles vs Gambia | 07:00 horas | FIFA+ |

Nigeria vs Benín | 10:00 horas | FIFA+ |

Argelia vs Uganda | 10:00 horas | FIFA+ |

Sudáfrica vs Ruanda | 10:00 horas | FIFA+ |

Guinea vs Botswana | 10:00 horas | FIFA+ |

Somalia vs Mozambique | 10:00 horas | FIFA+ |

Qatar vs Emiratos Árabes Unidos | 11:15 horas | Disney+ Premium |

España vs Bulgaria | 12:45 horas | SKY Sports |

Italia vs Israel | 12:45 horas | SKY Sports |

Portugal vs Hungría | 12:45 horas | SKY Sports |

Turquía vs Georgia | 12:45 horas | SKY Sports |

República de Irlanda vs Armenia | 12:45 horas | SKY Sports |

Letonia vs Inglaterra | 12:45 horas | SKY Sports |

Estonia vs Moldavia | 12:45 horas | SKY Sports |

Arabia Saudita vs Irak | 12:45 horas | Disney+ Estándar, Disney+ Premium, ESPN 3 |

Andorra vs Serbia | 12:45 horas | SKY Sports |

Costa de Marfil vs Kenia | 13:00 horas | FIFA+ |

Marruecos vs República del Congo | 13:00 horas | FIFA+ |

RD Congo vs Sudán | 13:00 horas | FIFA+ |

Gabón vs Burundi | 13:00 horas | FIFA+ |

Senegal vs Mauritania | 13:00 horas | FIFA+ |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

