Sams Club: Cuponera de descuentos vigente hasta el 28 de octubre

Sam's Club dio a conocer su nueva cuponera de descuentos, una de las más esperadas del año, especialmente porque estará vigente hasta el 28 de octubre, justo antes de las celebraciones del Día de Muertos 2025.La tienda publicó la cuponera en su portal oficial, despertando gran interés entre sus socios, quienes ya buscan aprovechar las promociones disponibles durante estas semanas.Entre las ofertas destacadas se encuentran productos para el hogar, tecnología, moda y temporada, con precios especiales que van desde alimentos hasta artículos decorativos y electrónicos.Con esta nueva cuponera, Sam's Club busca adelantarse a la temporada festiva, ofreciendo a sus socios la oportunidad de ahorrar en productos de uso cotidiano y regalos antes de las próximas celebraciones.La promoción estará disponible hasta el 28 de octubre, por lo que los interesados pueden consultar todos los detalles en el sitio oficial de Sam's Club México, directamente en sus tiendas físicas o haciendo clic aquí.