Sams Club: Cuponera de descuentos vigente hasta el 28 de octubre

Sam’s Club dio a conocer su nueva cuponera de descuentos, una de las más esperadas del año, especialmente porque estará vigente hasta el 28 de octubre , justo antes de las celebraciones del Día de Muertos 2025.

La tienda publicó la cuponera en su portal oficial, despertando gran interés entre sus socios, quienes ya buscan aprovechar las promociones disponibles durante estas semanas.

Entre las ofertas destacadas se encuentran productos para el hogar, tecnología, moda y temporada, con precios especiales que van desde alimentos hasta artículos decorativos y electrónicos.

Algunos de los descuentos más llamativos incluyen:

Aderezos de 710 ml a $79 pesos cada uno.

Vajilla navideña de 16 piezas a $899 pesos.

Lámpara ajustable de 3 piezas, con rebaja de $2,699 a $2,399 pesos.

Peñafiel 12/600 ml, de $175 a $155 pesos.

Botana Barcel surtida de 27 piezas a $295 pesos.

Chamarras con borrega para dama, de $1,199 a $999 pesos.

Sudaderas de felpa para caballero, de $649 a $549 pesos.

Camión de juguete CAT, de $1,199 a $999 pesos.

Mochilas RUZ Toddler Monsters a $399 pesos.

Samsung Galaxy A56, de $10,999 a $9,699 pesos.

Con esta nueva cuponera, Sam’s Club busca adelantarse a la temporada festiva, ofreciendo a sus socios la oportunidad de ahorrar en productos de uso cotidiano y regalos antes de las próximas celebraciones.

La promoción estará disponible hasta el 28 de octubre, por lo que los interesados pueden consultar todos los detalles en el sitio oficial de Sam’s Club México, directamente en sus tiendas físicas o haciendo clic aquí.

