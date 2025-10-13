El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará lluvia dispersa este sábado 11 de octubre, de acuerdo al pronóstico. Aquí los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Michoacán ; las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento; además, podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Chubascos en Nayarit y Colima. Por la mañana, ambiente fresco a templado y bancos de niebla en zonas montañosas. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento de componente oeste con rachas de hasta 40 km/h en la región. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé este día para Guadalajara combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa o chubasco puntual por la tarde y hacia la noche . La temperatura máxima oscilará entre los 27-30 °C y la mínima entre los 16-19 °C.

Lluvia en Guadalajara

Lunes 7% de probabilidad de lluvia 29 – 17 °C Martes 7% de probabilidad de lluvia 29 – 13 °C Miércoles 4% de probabilidad de lluvia 28 – 15 °C Jueves 10% de probabilidad de lluvia 27 – 16 °C Viernes 7% de probabilidad de lluvia 27 – 16 °C

La probabilidad de lluvia es mayor la madruga del martes, alrededor de las 02:00 AM .

Clima nacional

Canales de baja presión al interior del país, en combinación con humedad entrante asociada con una onda tropical al sur del país ocasionarán lluvias dispersas de intensidad variable en el oriente, sur y Península de Yucatán.

Para el estado de Jalisco se espera una jornada con temperaturas cálidas en horas de la tarde y cielo mayormente despejado, hacia la tarde y noche no se descarta la probabilidad de algún chubasco aislado, especialmente en zonas montañosas .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

