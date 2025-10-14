Martes, 14 de Octubre 2025

Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles de Chedraui del 14 y 15 de octubre

Si planeas hacer despensa esta semana, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios

Por: El Informador

Frescura y sabor sin igual, encuéntralo este 14 y 15 de octubre en el MartiMiércoles de Chedraui. ESPECIAL/ Pixabay

¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 14 y 15 de octubre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios. 

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas. 

Frutas y Verduras

  • Cebolla Amarilla por kg: $19.90
  • Chile Jalapeño por Kg: $22.50
  • Ciruela por kg: $89.00
  • Coco Diamante A de Coco 1 Pieza: $19.90
  • Corazón de Lechuga Orejona Selecto 2 piezas: $27.96
  • Durazno Rojo por Kg: $94.00
  • Ensalada Fitness Vegetalistos 200g: $12.90
  • Ensalada Selecto Campestre 284g: $29.75
  • Ensalada Selecto Verde 284g: $17.00
  • Espinaca Baby Selecto 125g: $25.50
  • Espinaca Baby Selecto 250g: $34.00
  • Guayaba por Kg: $52.00
  • Jamaica por kg: $160.00
  • Jícama por Kg: $19.90
  • Kiwi por Kg: $89.00
  • Manzana Autumn Glory kg: $59.90
  • Manzana Beaburn por kg: $59.90
  • Manzana Jonagold kg: $59.90
  • Manzana Roja Mediana por Kg: $45.90
  • Manzana Sugar Bee por kg: $59.90
  • Mini Flakes Mr. Lucky de Brócoli 454g: $12.90
  • Naranja Nave 1kg: $19.90
  • Papa Cambray por kg: $22.99
  • Pimiento Amarillo por kg: $79.90
  • Pimiento Verde por kg: $79.90

