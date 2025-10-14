¡No te pierdas las increíbles ofertas del Martimiércoles de Chedraui! Este 14 y 15 de octubre del 2025 la cadena de supermercados lanza su esperado evento de descuentos de la semana, ofreciendo una gran variedad de productos a precios irresistibles.

Si planeas hacer despensa los próximos días, te recomendamos acudir a Chedraui entre hoy y mañana para que encuentres los mejores precios.

Toma en cuenta que las ofertas que te presentaremos a continuación son válidas tanto en compras en sucursal o en línea y aplica en todas las formas de pago, sin embargo, considera que son ofertas a nivel nacional, por lo que pueden estar vigentes o no dependiendo de la sucursal física a la que acudas.

Frutas y Verduras

Cebolla Amarilla por kg: $19.90

Chile Jalapeño por Kg: $22.50

Ciruela por kg: $89.00

Coco Diamante A de Coco 1 Pieza: $19.90

Corazón de Lechuga Orejona Selecto 2 piezas: $27.96

Durazno Rojo por Kg: $94.00

Ensalada Fitness Vegetalistos 200g: $12.90

Ensalada Selecto Campestre 284g: $29.75

Ensalada Selecto Verde 284g: $17.00

Espinaca Baby Selecto 125g: $25.50

Espinaca Baby Selecto 250g: $34.00

Guayaba por Kg: $52.00

Jamaica por kg: $160.00

Jícama por Kg: $19.90

Kiwi por Kg: $89.00

Manzana Autumn Glory kg: $59.90

Manzana Beaburn por kg: $59.90

Manzana Jonagold kg: $59.90

Manzana Roja Mediana por Kg: $45.90

Manzana Sugar Bee por kg: $59.90

Mini Flakes Mr. Lucky de Brócoli 454g: $12.90

Naranja Nave 1kg: $19.90

Papa Cambray por kg: $22.99

Pimiento Amarillo por kg: $79.90

Pimiento Verde por kg: $79.90

NA