El director técnico del equipo Tricolor, Javier Aguirre, aseguró que su trabajo no es “callar bocas”, esto ante la presión que existe en el entorno de la Selección Mexicana después de la goleada ante Colombia.

“No es mi trabajo callar bocas. Ustedes trabajan en lo suyo, usan lo que ven. No creo que sea un tema personal, porque desde hace 30 años saben cómo soy. Sé que no es contra mí. Esta es la Selección de México, no de Javier ni de ninguna empresa. Yo solo soy el que los escoge”, señaló.

De igual manera, destacó que ya no ha escuchado la frase “partidos moleros”. Por lo tanto, consideró que es un indicativo de que van por buen camino, ya que han elegido rivales de carácter en los últimos encuentros.

“No he vuelto a escuchar la frase ‘partidos moleros’ en más de un año; eso quiere decir que vamos por un buen camino. Yo quiero sacar a los jugadores de un entorno favorable para medirles el carácter y, si el rival tiene mucha capacidad, te somete y te gana partidos; eso nos ayuda a seguir creciendo”, agregó.

Finalmente, puntualizó que los encuentros ante Ecuador siempre han sido del agrado del “Vasco”, ya que considera que es una selección espectacular, por lo que será un duelo en el que los errores puntuales marcarán la diferencia.

“Un duelo en el que, ojalá, quien cometa menos errores gane. Nos estudiamos mucho; el error puntual en la marca es lo que marca la diferencia. De Ecuador destaco la gran eliminatoria mundialista: espectacular. Desde 2002 era una selección espectacular; esa generación se parece mucho a esta. Ahora está a ese nivel. Me gusta mucho enfrentarme a Ecuador, porque estuvimos en su tierra y son duelos igualados, y mañana no será la excepción”, concluyó.

