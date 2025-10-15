Buen Fin 2025: ¿En qué fecha inicia y cuándo termina?

Este año, el Buen Fin cumple su edición número 15 y celebrará con nuevas herramientas digitales y la promoción de los productos "Hecho en México".

También contará con la participación de grandes, pequeñas y medianas empresas, que podrán inscribirse hasta el próximo 12 de noviembre de forma gratuita.

¿Cuándo será el Buen Fin 2025?

La edición de este año, se realizará del jueves 13 al viernes 17 de noviembre, además cuenta con una campaña a lo largo del país para lograr que se sumen más empresas a este evento.

Por su parte, la Secretaría de Economía dijo que ese fin de semana de ofertas será “clave para el fortalecimiento del consumo interno, el comercio formal y la promoción de bienes y servicios nacionales que promuevan la identidad nacional y la prosperidad compartida como eje principal del Plan México”.

Participación de tiendas

Ahora bien, son cientos de tiendas las que se han sumado a la participación del Buen Fin 2025 , y aún pueden seguirse agregando hasta un día antes de la fecha de inicio programada.

Así que podrás consultar todos los comercios participantes, tanto en tiendas físicas como en línea, en la página oficial del Buen Fin: https://www.elbuenfin.org/inicio

