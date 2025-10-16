Tigres vs Necaxa se enfrentarán este viernes en duelo correspondiente a la Jornada 13 (J13) del Torneo Apertura 2025. Los felinos quieren afianzarse en la clasificación, mientras que Necaxa busca salir del fondo y poner fin a su mala racha. Para que no te pierdas el partido, te damos a conocer el horario y dónde verlo EN VIVO.Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León regresan al "Volcán" para enfrentar al Necaxa, luego del parón en el futbol mexicano por la Fecha FIFA.Los Felinos, dirigidos por Guido Pizarro, vienen de empatar a un gol ante Cruz Azul en la jornada pasada.El accionar del equipo Tigres los ha llevado a la quinta posición de la Tabla General, donde ya tienen un registro de seis victorias, cinco empates y una sola derrota, sumando 23 puntos.Por su parte, Necaxa es penúltimo de la clasificación, solo tiene nueve unidades, y sus números no son los mejores: siete derrotas, dos triunfos y tres empates.Antes del parón de la fecha FIFA, los Rayos se midieron a Pachuca y cayeron por 0-1.Para empeorar su panorama, los de Aguascalientes, dirigidos por Fernando Gago, ligan tres partidos seguidos sin conocer la victoria.El encuentro de la Jornada 13 se disputará este viernes 17 de octubre en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.*Con información de SUN **Horarios del centro de México ***Sujeto a cambios de transmisión---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF