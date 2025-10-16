Tigres vs Necaxa se enfrentarán este viernes en duelo correspondiente a la Jornada 13 (J13) del Torneo Apertura 2025. Los felinos quieren afianzarse en la clasificación, mientras que Necaxa busca salir del fondo y poner fin a su mala racha. Para que no te pierdas el partido, te damos a conocer el horario y dónde verlo EN VIVO.

Cómo llegan Tigres y Necaxa a la Jornada 13 de la Liga MX

Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León regresan al "Volcán" para enfrentar al Necaxa, luego del parón en el futbol mexicano por la Fecha FIFA.

Los Felinos, dirigidos por Guido Pizarro, vienen de empatar a un gol ante Cruz Azul en la jornada pasada.

El accionar del equipo Tigres los ha llevado a la quinta posición de la Tabla General, donde ya tienen un registro de seis victorias, cinco empates y una sola derrota, sumando 23 puntos.

Por su parte, Necaxa es penúltimo de la clasificación, solo tiene nueve unidades, y sus números no son los mejores: siete derrotas, dos triunfos y tres empates.

Antes del parón de la fecha FIFA, los Rayos se midieron a Pachuca y cayeron por 0-1.

Para empeorar su panorama, los de Aguascalientes, dirigidos por Fernando Gago, ligan tres partidos seguidos sin conocer la victoria.

Dónde ver EN VIVO el partido Tigres vs Necaxa

El encuentro de la Jornada 13 se disputará este viernes 17 de octubre en el Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Fecha y hora: Viernes 17 de octubre, 21:00 horas

Viernes 17 de octubre, 21:00 horas Estadio: Universitario, Monterrey, Nuevo León

Universitario, Monterrey, Nuevo León Transmisión: Caliente TV, Azteca Deportes Network, Tubi, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

