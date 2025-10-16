San Luis vs Atlas se enfrentarán este viernes en duelo correspondiente a la Jornada 13 (J13) del Torneo Apertura 2025. Los potosinos buscan volver a ganar, mientras que Atlas pretende mantener su buen momento para acercarse a la zona de clasificación. Te damos a conocer el horario y dónde verlo EN VIVO.

Cómo llegan San Luis vs Atlas a la Jornada 13 de la Liga MX

Tras la pausa por la Fecha FIFA la Liga MX retoma sus actividades y este viernes el Atlético San Luis, que llega con una racha de tres derrotas, buscará retomar el camino de la victoria ante un Atlas que viene al alza y trata de engancharse al tren de la clasificación.

Y es que los Rojinegros de Diego Cocca ligan dos triunfos y están cerca de ingresar a zona de Play-In; después de un mal comienzo, los resultados parecen llegar justo a tiempo para cerrar el campeonato y pelear por llegar a la Liguilla.

Previo al duelo de la J13, el Atlas tiene 13 puntos (3 juegos ganados, 4 empatados, 5 perdidos, 21 goles a favor, 17 en contra); el San Luis apenas suma 10 unidades (3 triunfos, 1 igualado, 8 descalabros, 17 goles a favor, 20 en contra); es decir, por números su duelo no es muy atractivo, pero la necesidad de puntos por ambas partes puede resultar en un buen espectáculo.

El español Guillermo Abascal no ha dado con la tecla con San Luis. Sus dirigidos han padecido mucho y parece que al final de la temporada no alcanzarán ni la repesca; su rival en turno muestra mejor desempeño y si no se aplican, pueden sufrir otro descalabro en su patio.

Los Rojinegros pueden volver a ilusionar a su fiel afición si salen con todo el botín; encadenar otra victoria les llenará de confianza y sus aspiraciones de clasificar se reforzarán; incluso un empate puede ser un buen negocio de cara al cierre del certamen.

Dónde ver EN VIVO el partido San Luis vs Atlas

El encuentro de la J13 se disputará este viernes 17 de octubre en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí, con inicio programado a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Fecha y hora: Viernes 17 de octubre, 21:00 horas

Viernes 17 de octubre, 21:00 horas Estadio: Alfonso Lastras, San Luis Potosí, San Luis Potosí

Alfonso Lastras, San Luis Potosí, San Luis Potosí Transmisión: Disney+ Premium, ESPN 2

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

