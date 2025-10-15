Buen Fin 2025: Estas tiendas en línea y apps tendrán descuentos

Este año el Buen Fin 2025 cumple su edición número 15 y festejará con nuevas herramientas digitales y la promoción de los productos "Hecho en México".

También contará con la participación de grandes, pequeñas y medianas empresas, que podrán inscribirse hasta el próximo 12 de noviembre de forma gratuita.

En la edición de este año, se realizará del jueves 13 al viernes 17 de noviembre, además cuenta con una campaña a lo largo del país para lograr que se sumen más empresas a este evento.

Por su parte, la Secretaría de Economía (SE) dijo que ese fin de semana de ofertas será “clave para el fortalecimiento del consumo interno, el comercio formal y la promoción de bienes y servicios nacionales que promuevan la identidad nacional y la prosperidad compartida como eje principal del Plan México”.

¿Qué plataformas y apps tendrán descuentos?

De la misma forma en que cientos de comercios participarán de forma física en el Buen Fin, también habrá tiendas en línea y aplicaciones que darán descuentos en el fin de semana más famoso de México.

Estas tiendas también pueden ser consultadas en el enlace oficial del Buen Fin 2025, pero entre las tiendas participantes se encuentran:

Totalplay y Totalplay Shop

Open English

Rappi

Didi Pay

El Economista

Claro Video

SHEIN

Koblenz

Natura

Emma Sleep

Podrás consultar todos los comercios participantes, tanto en tiendas físicas como en línea, en la página oficial del Buen Fin: https://www.elbuenfin.org/inicio.

