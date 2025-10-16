Puebla vs Xolos se medirán este viernes, en el primer duelo correspondiente a la Jornada 13 (J13) del Torneo Apertura 2025. Los locales buscan romper su mala racha con una victoria en casa, mientras que los de la Frontera pretenden sumar tres puntos para afianzarse en la parte alta de la Tabla General. Te dejamos los horarios y canales que transmitirán EN VIVO el partido para que no te lo pierdas.

Cómo llegan Puebla vs Xolos a la Jornada 13 de la Liga MX

Tras el parón por la fecha FIFA, el Torneo Apertura 2025 vuelve a su actividad con el encuentro entre camoteros y la Jauría. La Franja recibirá a los de Tijuana luego de acumular dos derrotas consecutivas (la última frente al Querétaro) y de mantenerse como la peor escuadra del futbol mexicano.

Situados en la última posición de la clasificación, con cinco unidades, los dirigidos por Hernán Cristante tendrán una oportunidad más para sacar el resultado en casa luego de acumular nueve fechas sin ganar.

Bajo la dirección del argentino, Puebla aún no ha conseguido ninguna victoria y, aunque Cristante ha asumido toda la responsabilidad de los resultados, los aficionados han dejado de acudir al estadio como medida de presión para un equipo que está en crisis.

Del otro lado, los Xolos vienen de empatar 2-2 frente a Monterrey y acumulan 20 unidades luego de cinco victorias, cinco empates y dos derrotas.

El equipo de Tijuana atraviesa por un excelente torneo y de momento se coloca en la sexta posición de la Tabla General, por lo que un triunfo sobre Puebla le permitiría afianzar su lugar rumbo a la Liguilla.

Para este encuentro, los Xolos podrían contar con el regreso de Gilberto Mora, quien terminó su participación en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana y podría ser un factor decisivo.

La ocasión más reciente que estos equipos se enfrentaron fue en la J8 del Clausura 2025, cuando La Franja ganó en casa 2-0.

Dónde ver EN VIVO el partido Puebla vs Xolos

El encuentro de la Jornada 13 se disputará este viernes 17 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla, con inicio pactado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Fecha y hora: Viernes 17 de octubre, 19:00 horas

Viernes 17 de octubre, 19:00 horas Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión: Caliente TV, FOX

