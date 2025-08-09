Dólar HOY: El peso mexicano CIERRA fuerte la semana frente a la divisa de EU

El peso mexicano reportó una apreciación en su cierre semanal respecto a la cotización frente al dólar.

La divisa mexicana en los mercados internacionales cerró la semana en 18.58 pesos por dólar, una apreciación de 1.47% o 28 centavos respecto al cierre del viernes anterior, según datos de Bloomberg.

Con este resultado, la moneda nacional se ubicó en su nivel más fuerte de las últimas dos semanas.

Por su parte, el dólar al menudeo terminó en 19.07 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 1.24% o 24 centavos por debajo de la cotización con la que concluyó la semana anterior.

La apreciación semanal del peso se debió en parte a la debilidad del dólar, producto de la especulación de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense recortará la tasa de interés el próximo 17 de septiembre y podría adoptar una postura más flexible en anuncios posteriores.

Asimismo, en la semana destacó que Donald Trump nominó a Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, como gobernador de la Reserva Federal, para ocupar el puesto que dejó Adriana Kugler. Debido a que tendrá voto en las decisiones de política monetaria, es probable que Miran vote a favor de recortes de la tasa de interés, pues ha mencionado que el impacto de los aranceles sobre la inflación será temporal.

En el mercado de futuros de Chicago, las posiciones especulativas netas a la espera de una apreciación del peso se incrementaron en 11 mil 377 contratos o 20.07% en la semana comprendida entre el miércoles 30 de julio y el martes 5 de agosto, para ubicarse en 68 mil 55 contratos, su mejor nivel desde el 6 de mayo.

El índice del dólar cerró con un retroceso semanal de 0.88%, de acuerdo con el índice ponderado. En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas fueron el peso argentino, con 2.83%; rand sudafricano, 2.09%; real brasileño, 1.91%; peso colombiano, 1.90%; sol peruano, 1.76%, y el peso mexicano, con 1.47 por ciento.

OA