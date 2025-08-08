Este sábado sigue la actividad de la Liga MX después de retomar las acciones luego de la pausa por la Leagues Cup. En este día de la Jornada 4 (J4) del Torneo Apertura 2025 se disputarán tres encuentros, uno de ellos el Mazatlán vs Xolos. Aquí podrás conocer el horario, el canal de transmisión y el contexto en el que llegan ambos equipos a este compromiso.

Mazatlán, dirigido por Robert Dante Siboldi, llega a este encuentro tras despedirse del torneo conjunto con la MLS al caer 2-0 ante el San Diego FC, equipo que también quedó fuera de la siguiente ronda.

Cabe recordar, que en la J3, antes del parón, los morados cayeron de visitante ante los Tuzos del Pachuca (1-0). Con cuatro puntos de nueve posibles, Mazatlán buscará hacerse valer como local.

Por otro lado, el equipo de Xolos también suma 4 unidades en el actual certamen del futbol mexicano.

Los dirigidos por Sebastián "Loco" Abreu, también participaron en la Leagues Cup, pero el equipo no pudo trascender. En la fecha 3 en México, los Xolos sumaron un punto ante Juárez.

El partido de la J4 del Apertura 2025 se disputará este sábado 9 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio El Encanto de Mazatlán, Sinaloa. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J4 Mazatlán vs Xolos

Fecha y hora: Sábado 9 de agosto, 21:00 horas

Sábado 9 de agosto, 21:00 horas Estadio: El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV, Tubi, FOX, Azteca 7

