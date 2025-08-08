Este sábado continúa la emoción de la Liga MX tras el regreso posterior a la pausa por la Leagues Cup. La Jornada 4 (J4) del Torneo Apertura 2025 presenta tres enfrentamientos, entre ellos el duelo América vs Querétaro. Si quieres disfrutar del partido en vivo, aquí encontrarás los detalles: horario, canal de transmisión y el contexto actual de ambos equipos antes de este choque.

Las Águilas del América continúan sin brindarle a su afición los resultados que estos esperan.

En el certamen donde compitieron contra equipos de la MLS, si bien no perdieron un partido -de los tres disputados-, los empates y los puntos extras que daban las tandas de penales no les alcanzaron para colarse entre los primeros cuatro lugares que daban la oportunidad de avanzar en la competición, por lo que ahora, en Liga MX, deberán demostrar que tienen el "hambre" de conseguir lo que sus seguidores quieren de ellos, y este sábado ante Gallos será el primer paso.

Querétaro, por su parte, no consiguieron ningún punto en el torneo estadunidense al perder sus respectivos tres compromisos, contrastando lo que sucedió la edición de 2024, donde, con otro formato, quedaron a un paso de los dieciseisavos de final.

Los azulcremas dominan los enfrentamientos ante los Gallos, pero no deberán confiarse ya que el Querétaro es de los equipos que pueden dar la sorpresa, como lo que sucedió la última vez que estos últimos consiguieron un 4-1 en el marcador, en el ya lejano Apertura 2020.

El partido de la J4 del Apertura 2025 se disputará este sábado 9 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J4 América vs Querétaro

Fecha y hora: Sábado 9 de agosto, 19:00 horas

Sábado 9 de agosto, 19:00 horas Estadio: Ciudad de los Deportes, Ciuda de México

Ciudad de los Deportes, Ciuda de México Transmisión (canales para ver en vivo): TUDN, ViX Premium, Canal 5

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

