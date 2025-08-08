Este sábado la Liga MX sigue su curso tras reanudar actividades el viernes, luego de la pausa por la Leagues Cup. Dentro de la Jornada 4 (J4) del Torneo Apertura 2025 se jugarán tres partidos, entre ellos el Atlas contra Pachuca. En este espacio encontrarás el horario, el canal donde podrás verlo y el panorama con el que ambos clubes llegan a este enfrentamiento.

Atlas, que tuvo un papel lamentable en la Leagues Cup, ahora en su casa tiene la oportunidad de reivindicarse ante el invicto en Liga, Pachuca.

Los Rojinegros perdieron sus tres juegos en tierras estadounidenses recibiendo 9 goles; en el certamen tienen 1 ganado, 1 empatado y 1 perdido (7 goles a favor y 8 en contra), es decir que en seis partidos han recibido 17 tantos, muchos para cualquier equipo serio.

La otra cara de la moneda es el Pachuca: tres ganados en la competencia local y clasificado en la Leagues Cup. Jaime Lozano empieza a disipar las dudas que había en su nombramiento y parece dejar muy atrás el mal papel en el Mundial de Clubes 2025.

Los Tuzos han marcado 7 goles y apenas recibido 2, se muestran solidos en la zona defensiva y con una delantera productiva.

El partido de la J4 del Apertura 2025 se disputará este sábado 9 de agosto a las 21:05 horas en el Estadio Jalisco de Guadalajara. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J4 Atlas vs Pachuca

Fecha y hora: Sábado 9 de agosto, 21:05 horas

Sábado 9 de agosto, 21:05 horas Estadio: Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Jalisco, Guadalajara, Jalisco Transmisión (canales para ver en vivo): ViX Premium

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

